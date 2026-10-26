La rapper Nicki Minaj mostra ai fan l'interno dell'Air Force One

AGI - La celebre rapper Nicki Minaj, autrice di successi come "Super Bass", "Starships", "Anaconda", ha offerto ai suoi milioni di follower sui social un raro ed esclusivo sguardo dietro le quinte a bordo dell'Air Force One, l'aereo presidenziale degli Stati Uniti, mentre viaggiava al fianco di Donald Trump diretti verso il Michigan.
L'artista ha condiviso sul proprio canale Instagram un video esclusivo girato all'interno del velivolo, mostrando ai fan i dettagli e l'atmosfera a bordo prima di raggiungere l'evento elettorale.
Un contenuto che è diventato immediatamente virale, raccogliendo milioni di visualizzazioni e scatenando il dibattito in rete.
La presenza della superstar dell'hip-hop al fianco di Trump si inserisce nella campagna elettorale delle imminenti elezioni di midterm.