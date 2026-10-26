La rapper Nicki Minaj mostra ai fan l'interno dell'Air Force One
La rapper Nicki Minaj mostra ai fan l'interno dell'Air Force One (VIDEO)
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La rapper Nicki Minaj mostra ai fan l'interno dell'Air Force One (VIDEO)

Dietro le quinte dell'Air Force One: Nicki Minaj viaggia con il presidente Trump verso il Michigan
Nicki Minaj sull'Air Froce One
Instagram Nicki Minaj - Nicki Minaj sull'Air Froce One
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AGI - La celebre rapper Nicki Minaj, autrice di successi come "Super Bass", "Starships", "Anaconda", ha offerto ai suoi milioni di follower sui social un raro ed esclusivo sguardo dietro le quinte a bordo dell'Air Force One, l'aereo presidenziale degli Stati Uniti, mentre viaggiava al fianco di Donald Trump diretti verso il Michigan.

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L'artista ha condiviso sul proprio canale Instagram un video esclusivo girato all'interno del velivolo, mostrando ai fan i dettagli e l'atmosfera a bordo prima di raggiungere l'evento elettorale.

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Un contenuto che è diventato immediatamente virale, raccogliendo milioni di visualizzazioni e scatenando il dibattito in rete.

La presenza della superstar dell'hip-hop al fianco di Trump si inserisce nella campagna elettorale delle imminenti elezioni di midterm.

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