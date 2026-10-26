Delfino rosa nelle acque dell'Oman: fenomeno virale

AGI - Al largo delle coste dell’Oman, per la precisione a Qantab Beach (a breve distanza dalla capitale Muscat), un raro delfino dalle caratteristiche sfumature rosa è stato avvistato mentre nuotava a pochi metri dalla riva, catturando l’attenzione e lo stupore dei presenti.
I video girati la scorsa settimana mostrano chiaramente questi affascinanti mammiferi marini dal manto chiaro e dalle inconfondibili tonalità rosate mentre emergono in superficie. Tra applausi, grida di meraviglia ed esclamazioni di sorpresa, i residenti e i turisti fortunati che si trovavano sulla spiaggia hanno immediatamente immortalato la scena con smartphone e videocamere.
Amazing footage of a rare pink dolphin swimming alongside a pod off the coast of Oman. Beachgoers have reported multiple sightings near Qantab beach in Muscat over the past week. https://t.co/LZknBPtCSV— Pacific Wire (@JMChyno) October 20, 2026
Il fenomeno conquista i social media
Nel giro di pochissime ore, i filmati dell'avvistamento hanno fatto il giro del web, accumulando migliaia di condivisioni e commenti da parte di appassionati di fauna selvatica, biologi e curiosi da ogni angolo del pianeta. La bellezza quasi fiabesca del delfino rosa ha acceso un forte interesse mediatico, rendendo la baia di Qantab il centro dei riflettori internazionali.