Delfino rosa nelle acque dell'Oman: fenomeno virale
Oman, spettacolo sulla spiaggia di Qantab: avvistato un raro delfino rosa (VIDEO)
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Oman, spettacolo sulla spiaggia di Qantab: avvistato un raro delfino rosa (VIDEO)

Un raro delfino rosa nuota vicino alla riva di Qantab Beach in Oman: il video dell'eccezionale avvistamento fa il giro del web
Delfino rosa
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AGI - Al largo delle coste dell’Oman, per la precisione a Qantab Beach (a breve distanza dalla capitale Muscat), un raro delfino dalle caratteristiche sfumature rosa è stato avvistato mentre nuotava a pochi metri dalla riva, catturando l’attenzione e lo stupore dei presenti.

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I video girati la scorsa settimana mostrano chiaramente questi affascinanti mammiferi marini dal manto chiaro e dalle inconfondibili tonalità rosate mentre emergono in superficie. Tra applausi, grida di meraviglia ed esclamazioni di sorpresa, i residenti e i turisti fortunati che si trovavano sulla spiaggia hanno immediatamente immortalato la scena con smartphone e videocamere.

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Il fenomeno conquista i social media

Nel giro di pochissime ore, i filmati dell'avvistamento hanno fatto il giro del web, accumulando migliaia di condivisioni e commenti da parte di appassionati di fauna selvatica, biologi e curiosi da ogni angolo del pianeta. La bellezza quasi fiabesca del delfino rosa ha acceso un forte interesse mediatico, rendendo la baia di Qantab il centro dei riflettori internazionali.

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