Elezioni in Bulgaria, è sfida al ballottaggio tra Yotova e Gyurov 

AGI - La presidente ad interim filorussa Iliana Yotova e il rivale europeista Andrey Gyurov si contenderanno la presidenza della Bulgaria nel ballottaggio del primo novembre.
Nessuno dei due ha ottenuto la maggioranza necessaria al primo turno di domenica, segnato da un’astensione che, secondo le stime degli istituti demoscopici, potrebbe essere la più alta dalla caduta del comunismo nel 1989.
Con il 99,94% delle schede scrutinate, Yotova è in testa con il 34,76% dei voti, seguita da Gyurov con il 31,94%, ha annunciato la Commissione elettorale centrale.
I risultati del primo turno
Terzo, al 12,54%, Kostadin Kostadinov, leader del partito ultranazionalista e filorusso Rinascita. Nessuno degli altri candidati ha superato il 2%.
La Commissione non ha ancora diffuso il dato ufficiale sull’affluenza, stimata intorno al 22% dai principali istituti demoscopici. Se confermata, sarebbe la più bassa dal 1989.
Il ballottaggio sarebbe stato necessario anche in caso di maggioranza assoluta per uno dei candidati: la legge richiede infatti una partecipazione di almeno il 50% per rendere valida l’elezione al primo turno.
Il voto della diaspora bulgara
Gyurov, sostenitore degli aiuti all’Ucraina e di un maggiore impegno di UE e NATO nella deterrenza contro Mosca, è stato il candidato più votato all’estero, con il 45,6% dei consensi della diaspora bulgara, contro il 22,87% di Yotova.
Due visioni opposte per il futuro del Paese
La presidente ad interim sostiene invece il ripristino dei rapporti con Mosca e una frenata agli aiuti a Kiev.
Ex giornalista televisiva ed ex deputata socialista, 62 anni, Yotova è stata vicepresidente per quasi dieci anni al fianco del filorusso Rumen Radev.
Gli è subentrata a gennaio, dopo le dimissioni di Radev per candidarsi alle legislative anticipate di aprile, vinte con un’ampia maggioranza dal suo partito Bulgaria Progressista.