Iran, allarme 007 Usa: 'Pronti a colpire i nostri diplomatici'

AGI - Tensioni alle stelle tra Washington e Teheran. L'Iran si sta preparando a prendere di mira diplomatici e personale statunitense. A rivelarlo al New York Times sono stati due alti funzionari iraniani, tra cui un membro del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.
La rappresaglia di Teheran
Secondo quanto riferito dalle fonti al quotidiano americano, prendere di mira i funzionari statunitensi viene considerato un "bersaglio legittimo", stabilito come ritorsione dato il numero di esponenti iraniani uccisi dagli Stati Uniti e da Israele.
Il monito dell'intellidence a Rubio
La notizia giunge pochi giorni dopo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence interna Usa, Jay Clayton. In una nota inviata al Segretario di Stato Marco Rubio, Clayton ha avvertito che l'Iran ha "intensificato notevolmente" i propri sforzi per colpire cittadini americani in Medio Oriente e altrove.
Agenti iraniani negli Stati Uniti
A rendere il quadro ancora più critico sono le informazioni che filtrano dagli apparati di sicurezza americani. Un funzionario statunitense ha riferito al New York Times che vi sono prove della presenza, negli Stati Uniti, di agenti di Teheran che "non sono semplici cittadini iraniani", ma operativi inviati per pianificare e condurre azioni ostili.