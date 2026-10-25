Brasile: duello Lula-Bolsonaro, seggi aperti 2 ore in più

AGI - In Brasile un giudice della Corte Suprema ha disposto la proroga dell'orario di voto, in occasione del ballottaggio delle elezioni presidenziali tra Luis Inacio Lula da Silva e Flavio Bolsonaro, proprio mentre le autorità elettorali avevano già dato il via allo scrutinio ufficiale. "Dispongo una proroga di due ore, fino alle 19:00 (23:00 in Italia), per consentire ai seggi elettorali di rimanere aperti in tutto il Paese", ha stabilito il giudice Cristiano Zanin nel provvedimento adottato a seguito di una richiesta avanzata dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Lula, in Brasile gli elettori non possono votare per mancanza di autobus
Il presidente brasiliano Lula ha detto che alcuni elettori sono stati "impediti dal votare" a causa della rimozione di autobus dalla circolazione in diverse città del Paese, inclusa San Paolo. "Chiediamo alla Corte Suprema di prolungare l'orario di apertura dei seggi per le persone a cui è stato impedito di votare" a causa di tali ostacoli, ha affermato.
Trump sulle elezioni: "Stiamo a guardare"
Il presidente Usa Donald Trump ha evitato di dichiarare chi sostenga la Casa Bianca, limitandosi a rispondere ai giornalisti: "Stiamo a guardare". Il leader repubblicano non ha espresso alcun sostegno per nessuno dei due candidati. Già prima del primo turno, aveva affermato di seguire le elezioni "molto da vicino", aggiungendo: "Il Brasile è un Paese molto importante. (...) Il popolo brasiliano è fantastico. Sono elezioni di grande importanza". Allora come oggi, non ha manifestato il proprio appoggio per alcun candidato.
In effetti, dopo il primo turno, Trump aveva definito il vantaggio di Bolsonaro una "grande vittoria", prevedendo che il ballottaggio sarebbe stato una sfida "molto combattuta". Bolsonaro, candidato dell'opposizione di estrema destra, ha chiuso con due punti percentuali di vantaggio su Lula, l'ex presidente di sinistra. Oggi i due si affrontano nuovamente in una giornata caratterizzata da forti piogge in diverse regioni del Paese mentre i cittadini decidono chi sarà il loro prossimo capo di Stato.
Lula: "La destra vuole governare con la bandiera Usa"
Gli elettori brasiliani scelgono tra un candidato che difende la bandiera nazionale e uno che preferisce quella degli Stati Uniti, ha dichiarato Lula da Silva dopo aver votato nello Stato di San Paolo, riferendosi al suo sfidante di destra. La destra "vuole governare con la bandiera americana", ha affermato il presidente uscente di sinistra.
Flavio Bolsonaro: "Vota, è l'ora del vero cambiamento"
"È arrivata l'ora del vero cambiamento" in Brasile, ha dichiarato Flavio Bolsonaro dopo aver votato. "Il Brasile non può sopportare altri quattro anni in queste condizioni, la vita di tutti è peggiorata", ha affermato il senatore di 45 anni. Lula, che sta per compiere 81 anni, punta a un quarto mandato non consecutivo.