Tornate in Italia le 5 attiviste fermate in Cisgiordania

AGI - Sono tornare questa mattina in Italia le cinque italiane fermate in Cisgiordania mentre aiutavano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Funzionari dell'ambasciata d'Italia a Tel Aviv hanno potuto effettuare ieri sera una visita consolare in aeroporto e le connazionali sono apparse in buone condizioni fisiche, si legge in una nota della Farnesina. Durante la permanenza del funzionario consolare nella struttura aeroportuale, hanno potuto usare i cellulari per parlare con il proprio legale.
Intano coloni israeliani hanno attaccato i villaggi arabi di Yabrud e Al Mughayyir, nella Cisgiordania occupata, e hanno portato i loro greggi a pascolare nei terreni agricoli dei palestinesi per danneggiarne i raccolti. Lo riferisce l'agenzia Wafa.