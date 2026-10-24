Terremoto a Vanuatu, allerta tsunami nel Pacifico: doppio sisma

AGI - Un violento evento sismico ha colpito l'arcipelago di Vanuatu, facendo scattare un'immediata allerta tsunami per le coste vicine.
Il Pacific Tsunami Warning Center (Ptwc) ha lanciato l'allarme per possibile impatto sulle aree costiere comprese entro 300 chilometri dall'epicentro: "Sulla base dei parametri preliminari del sisma, sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 km dall'epicentro".
L'Istituto geologico statunitense (Usgs) ha successivamente precisato che si è trattato di un doppio evento sismico ravvicinato e a scarsa profondità, con scosse principali di magnitudo 6.9 e 6.3 (valutate inizialmente in una stima preliminare di magnitudo 7.2).
I precedenti nella Cintura di Fuoco
I terremoti sono molto frequenti nell'area di Vanuatu, uno Stato insulare di circa 320.000 abitanti situato lungo la "Cintura di Fuoco del Pacifico", una delle zone a più alta attività tettonica e vulcanica del pianeta.
La memoria va subito al 17 dicembre 2024, quando un sisma di magnitudo 7.3 devastò la capitale Port Vila, provocando la distruzione di strade ed edifici e la morte di almeno 14 persone. Le autorità monitorano ora la situazione per valutare l'effettiva formazione di onde anomale e l'impatto sulle popolazioni locali.