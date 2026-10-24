L'Europa occidentale funestata dalla tempesta Austen

AGI - La tempesta Austen ha seminato il caos venerdì 23 ottobre in Francia, Regno Unito e Irlanda, portando piogge e venti che hanno provocato interruzioni di corrente in diverse aree. Ha inoltre causato condizioni di mare agitato nel nord della Spagna, che è stato colpito in misura minore.
Battezzata dai servizi meteorologici britannici, si tratta della prima tempesta della stagione a interessare questa parte dell'Europa.
Francia: 160mila famiglie senza elettricità
La Francia è tra i paesi più colpiti, con circa 160mila famiglie rimaste senza energia elettrica.
Le regioni settentrionali e nord-occidentali del paese si trovano in stato di allerta "arancione", il secondo livello più alto, a causa di raffiche di vento che hanno raggiunto i 140 chilometri orari lungo alcuni tratti della costa.
Le interruzioni di corrente interessano principalmente la Bretagna (128mila famiglie), oltre alle regioni dei Paesi della Loira (19mila) e della Normandia (14mila).
Anche il traffico marittimo tra Francia e Inghilterra ha subito disagi, così come i collegamenti ferroviari nel nord e in Bretagna.
Complessivamente, per la giornata di oggi, il servizio meteorologico Meteo-France ha posto 23 dipartimenti su quasi un centinaio nella Francia metropolitana in stato di allerta arancione.
Interruzioni segnalate anche in Gran Bretagna
In Gran Bretagna quasi 7mila famiglie nelle contee della Cornovaglia e del Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, sono rimaste senza elettricità, mentre i voli presso il principale aeroporto della regione sono stati cancellati.
La tempesta, caratterizzata da forti piogge e intense raffiche di vento, ha raggiunto il sud-ovest dell'Inghilterra la scorsa notte e si sta ora spostando verso il Mare del Nord.
La compagnia ferroviaria Great Western Railway (GWR) ha imposto limitazioni di velocità ai treni in transito tra il Devon e la Cornovaglia.
Nelle aree colpite, le scuole hanno deciso di chiudere o di posticipare l'inizio delle lezioni in attesa che la tempesta si attenui.
Nel frattempo, le autorità hanno invitato la popolazione a rimandare gli spostamenti non essenziali, mentre nel sud-ovest dell'Inghilterra i residenti hanno segnalato la caduta di alberi.
Irlanda: allerta ridotta ma restano i disagi
In Irlanda la situazione è analoga: la tempesta ha portato forti piogge, allagamenti localizzati e interruzioni di corrente nel sud del Paese, sebbene non siano stati segnalati danni di rilievo.
Il servizio meteorologico irlandese, Met Éireann, ha declassato il livello di allerta da arancione a giallo in diverse aree, segnale che la situazione sta migliorando.
Nel sud dell'Irlanda, la tempesta ha causato accumuli di pioggia compresi tra 25 e 40 litri per metro quadrato, accompagnati da forti raffiche di vento.
Inoltre, circa 3.000 tra famiglie, aziende agricole e attività commerciali nel sud e nel sud-est dell'isola hanno subito interruzioni nella fornitura di energia elettrica.
Spagna: coinvolte soprattutto le regioni del nord
La tempesta ha lambito il nord della Spagna, provocando onde alte fino a 8 metri lungo la costa settentrionale e venti che hanno superato i 100 chilometri orari.
Secondo l'Agenzia meteorologica statale spagnola (Aemet), l'impatto della tempesta sarà meno grave rispetto a quanto riscontrato nelle Isole Britanniche o nel Nord Europa; tuttavia, per la parte settentrionale della penisola iberica è stata diramata un'allerta di livello arancione, che indica un rischio significativo legato alle onde alte.