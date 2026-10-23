Thomas Markle indagato per pedopornografia: la reazione di Meghan

AGI - Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex Meghan, è indagato per presunto possesso di immagini di abusi sessuali su minori, secondo quanto riportato dai media britannici. La notizia ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico nel Regno Unito, spingendo la duchessa a rompere il silenzio con una nota durissima.
Meghan si è detta "profondamente sconvolta" e ha spiegato che la decisione di interrompere ogni rapporto con il padre e impedirgli di vedere i nipoti era motivata esclusivamente dalla necessità di proteggerli.
La vicenda nasce da un articolo del Sun, nel quale Thomas Markle Jr., fratello di Meghan, ha affermato di aver trovato immagini di abusi appartenenti al padre nella sua ex abitazione nelle Filippine. Thomas Markle ha respinto fermamente tutte le accuse.
La dura reazione di Meghan
In un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore, la duchessa di Sussex ha espresso tutto il suo sconcerto per gli sviluppi dell'inchiesta:
"Sono profondamente sconvolta dalle notizie emerse nelle ultime ventiquattro ore e i miei pensieri vanno a tutti i bambini che potrebbero aver subito danni", ha dichiarato Meghan.
La duchessa ha poi rivelato un retroscena che risale al periodo delle sue nozze reali: già nel 2018, una lettera contenente "accuse preoccupanti e inquietanti" contro il padre era stata inviata alla polizia metropolitana di Londra e al reparto incaricato della protezione della famiglia reale.
"L’allontanamento serviva a difendere i miei figli"
La duchessa ha voluto fare chiarezza sulle ragioni profonde della rottura familiare, spesso finita al centro di speculazioni e polemiche mediatiche negli ultimi anni: "Spero che ora si possa comprendere che, nonostante le distorsioni diffuse negli anni da alcuni mezzi di informazione, il mio allontanamento da mio padre e la decisione di non consentirgli contatti con i nostri figli avevano una sola ragione: proteggerli", ha aggiunto.
Meghan ha infine concluso augurandosi che le autorità facciano piena luce sulla vicenda: "Confidavo che le autorità stessero facendo lo stesso per proteggere altre famiglie. La portata di quanto emerso è più ripugnante di quanto si possa immaginare: spero sia fatta pienamente giustizia e che la priorità resti la sicurezza dei bambini innocenti".