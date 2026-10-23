Regno Unito, piano emergenza: Scorte di cibo e acqua per 3 giorni

AGI - Acqua in bottiglia e cibo non deperibile per tre giorni, torce, coperte, una radio e denaro contante: il governo britannico invita ufficialmente le famiglie a prepararsi a possibili situazioni di crisi. Che si tratti di eventi meteo estremi o di attacchi informatici capaci di interrompere i servizi essenziali, la parola d'ordine è autosufficienza temporanea.
Il premier Andy Burnham ha rilanciato oggi la campagna "Be Ready" durante un vertice sulla preparazione alle emergenze a Liverpool: "Stiamo parlando con le persone di come essere meglio preparate, perché viviamo in un mondo in cui gli eventi imprevisti sembrano diventare sempre più frequenti", ha dichiarato Burnham. "Si tratta semplicemente di avere in casa quelle scorte che consentano di superare quei momenti".
La lista della spesa per l'emergenza
Le nuove linee guida ufficiali raccomandano di conservare beni di prima necessità utili a superare almeno 72 ore di isolamento o disservizio:
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Acqua e cibo non deperibile per tre giorni.
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Radio FM a batterie o a manovella per ricevere comunicazioni ufficiali in caso di blackout.
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Denaro contante (banconote e monete) per far fronte al blocco dei pagamenti elettronici o dei bancomat.
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Batterie di ricambio, sacchi a pelo e prodotti per l'igiene personale.
L'iniziativa durerà tre anni e segue direttive analoghe già adottate da altri Paesi europei come Francia, Irlanda e Paesi Bassi.
Il ministro Streeting: "Vigili ma non allarmati"
Sulle ragioni della campagna è intervenuto anche il ministro della Difesa Wes Streeting, che ai microfoni della BBC ha chiarito l'obiettivo dell'esecutivo: formare cittadini "vigili, ma non allarmati".
Il rischio concreto non riguarda solo il maltempo, ma anche possibili interruzioni delle catene di approvvigionamento causate da Stati ostili o gruppi terroristici. "Come ce la caveremmo se i sistemi di pagamento del supermercato locale smettessero di funzionare?", ha evidenziato Streeting, invitando famiglie e imprese a valutare il proprio livello di prontezza.