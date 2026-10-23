Spari da auto in corsa fuori Parigi, si indaga per terrorismo

AGI - A Trappes e a La Verriere (dipartimento degli Yvelines, a ovest di Versailles), un uomo ha aperto il fuoco per strada intorno alle 10.30, uccidendo una persona e ferendone altre 4 in modo grave. L'uomo è stato rapidamente fermato dagli agenti a Coignieres. Il premier Sebastien Lecornu ha confermato il ferimento di quattro persone e assicurato che "tutti i mezzi delle forze di sicurezza e dell'autorità giudiziaria sono pienamente mobilitati".
Spari fuori Parigi, sin indaga per terrorismo
La procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'inchiesta. Il sospettato, un uomo di 39 anni, è stato posto in stato di fermo. L'inchiesta riguarda omicidio e tentati omicidi in relazione a un'impresa terroristica, detenzione di un'arma di categoria A e associazione terroristica finalizzata alla preparazione di crimini contro le persone.
Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha parlato di "un evento molto grave", precisando che sono state interessate "tre zone" e che il sospettato ha sparato "con un'arma automatica" contro "cinque persone". Il ministro ha annunciato che si recherà sul posto a breve.