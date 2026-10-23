Central Park, addio alle carrozze: New York approva il divieto

AGI - Svolta storica a New York: il consiglio comunale della città ha approvato lo stop definitivo alle famose carrozze con cavalli a Central Park. Lo riporta l'agenzia Afp. La misura entrerà ufficialmente in vigore nel giugno del 2028, in attesa della firma finale del sindaco Zohran Mamdani, che si è già detto favorevole alla legge pur chiedendo garanzie per i lavoratori del settore.
Due anni per riconvertire 150 vetturini e tutelare i cavalli
La presidente del consiglio comunale, Julie Menin, ha spiegato che il margine di tempo servirà a consentire ai circa 150 vetturini in attività di trovare un nuovo impiego prima dello stop del 2028. Il provvedimento include anche una clausola per valutare possibili indennizzi per i titolari delle licenze, mentre il sindacato Transport Workers Union ha già annunciato battaglie e ricorsi per vie legali.
Massima tutela prevista anche per gli animali: per legge, i proprietari dei circa 200 cavalli attualmente in servizio non potranno né venderli per la macellazione né cederli per altre attività legate al traino di carrozze.
Gli incidenti mortali
La decisione arriva al termine di oltre vent'anni di accese dispute tra chi difendeva una tradizione storica e chi ne denunciava il maltrattamento animale. A far traboccare il vaso è stata la tragica stagione estiva dello scorso anno: a giugno, una turista diciottenne ha perso la vita travolta da un cavallo fuggito al galoppo, ennesimo episodio di una serie di incidenti che avevano già causato la morte di diversi animali.
A schierarsi per il divieto è stata la stessa Central Park Conservancy, l'ente che gestisce il parco da 42 milioni di visitatori all'anno, definendo le carrozze un vero e proprio "problema di salute e sicurezza pubblica".
La fine di un'icona del cinema
Si chiude così un'epoca per una delle attrazioni più celebri di Manhattan, resa iconica da decenni di cinema e serie tv — da "A piedi nudi nel parco" con Robert Redford e Jane Fonda fino a "Sex and the City". Tour storici che ai turisti costavano dai 150 dollari per tre quarti d'ora fino a centinaia di dollari per le proposte di matrimonio, ma che dal 2028 usciranno definitivamente di scena.