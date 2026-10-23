Bulgaria: la guardia del corpo del presidente del Parlamento rompe una spalla alla cronista, arrestato

AGI - La veterana giornalista bulgara Sonya Koltuklieva ha riportato una frattura alla spalla dopo essere stata spinta a terra ieri da una guardia del corpo della presidente del Parlamento di Sofia, Mihaela Dotsova.
L'agente del Servizio di Sicurezza Nazionale responsabile del ferimento è stato arrestato e il capo dell'opposizione, l'ex premier Boyko Borisov, ha chiesto le dimissioni di Dotsova in seguito all'episodio, documentato in un video che ha avuto larga diffusione sui social media.
Le immagini dell'incidente
Nel filmato si vede Koltuklieva, cronista della testata Pik, cercare di avvicinare Dotsova mentre esce da una riunione del suo partito di centrosinistra, Bulgaria Progressista, alla quale era presente anche il capo del governo, Rumen Radev.
Dotsova evita la giornalista ed entra in auto. Koltuklieva, nota per lo stile aggressivo dei suoi servizi, apre la portiera del mezzo e, con l'altra mano, riprende Dotsova con il telefono.
| Un agente de protección estatal búlgaro fue detenido después de empujar al suelo a la periodista Sonya Koltuklieva en Sofía, mientras ella intentaba cuestionar a la presidenta del Parlamento, Mihaela Dotsova. Ella fue hospitalizada con un hombro fracturado, y algunos informes también mencionan una conmoción cerebral. https://t.co/izbaTc84u7— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 23, 2026
A quel punto la guardia del corpo esce dal veicolo e spinge a terra la donna, che viene poi ripresa riversa sul marciapiede, quasi immobile a causa del forte dolore.
Nel frattempo l'auto con a bordo Dotsova si allontana subito.
Le condizioni di Sonya Koltuklieva
La frattura alla spalla potrebbe costare a Koltuklieva un intervento chirurgico, riportano i media bulgari, e la sessantanovenne sarà sottoposta a ulteriori esami per valutare possibili lesioni interne.
"Grazie a Dio sono ancora viva! È stato brutale, davvero crudele", ha scritto Koltuklieva sul suo profilo Facebook, "in che modo costituivo esattamente una minaccia per Mihaela Dotsova? Con un telefono, forse?".
Koltuklieva stava cercando di domandare alla presidente del Parlamento un commento sulle udienze relative alla controversa grazia concessa dalla presidente bulgara, Iliana Yotoiva, al narcotrafficante Ognyan Atanasov.
Le scuse della presidente del Parlamento
Appreso quanto avvenuto, Dotsova è poi tornata indietro per scusarsi con la giornalista e ha spiegato che il suo tentativo di porle domande sul caso Atanasov le aveva "causato stress".
La presidente della Camera ha definito l'incidente "inaccettabile" e ha ribadito il suo rispetto per la stampa. Yotoiva, che ha tra le sue competenze la supervisione del Servizio di Sicurezza Nazionale, ha altresì condannato l'aggressione.