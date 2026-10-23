Bulgaria: la guardia del corpo del presidente del Parlamento rompe una spalla alla cronista, arrestato
Bulgaria: la guardia del corpo del presidente del Parlamento rompe una spalla alla cronista, arrestato [VIDEO]
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Bulgaria: la guardia del corpo del presidente del Parlamento rompe una spalla alla cronista, arrestato [VIDEO]

La giornalista Sonia Koltuklieva ha riportato una frattura dopo essere stata spinta a terra
Francesco Russo
Bulgaria: la guardia del corpo del presidente del Parlamento rompe una spalla alla cronista, arrestato
Dai social - La giornalista bulgara Sonya Koltuklieva ferita dopo essere stata spinta a terra
bulgaria giornalista ferita
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AGI - La veterana giornalista bulgara Sonya Koltuklieva ha riportato una frattura alla spalla dopo essere stata spinta a terra ieri da una guardia del corpo della presidente del Parlamento di Sofia, Mihaela Dotsova.

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L'agente del Servizio di Sicurezza Nazionale responsabile del ferimento è stato arrestato e il capo dell'opposizione, l'ex premier Boyko Borisov, ha chiesto le dimissioni di Dotsova in seguito all'episodio, documentato in un video che ha avuto larga diffusione sui social media.

Le immagini dell'incidente

Nel filmato si vede Koltuklieva, cronista della testata Pik, cercare di avvicinare Dotsova mentre esce da una riunione del suo partito di centrosinistra, Bulgaria Progressista, alla quale era presente anche il capo del governo, Rumen Radev.

Dotsova evita la giornalista ed entra in auto. Koltuklieva, nota per lo stile aggressivo dei suoi servizi, apre la portiera del mezzo e, con l'altra mano, riprende Dotsova con il telefono.

A quel punto la guardia del corpo esce dal veicolo e spinge a terra la donna, che viene poi ripresa riversa sul marciapiede, quasi immobile a causa del forte dolore.

Nel frattempo l'auto con a bordo Dotsova si allontana subito.

Le condizioni di Sonya Koltuklieva

La frattura alla spalla potrebbe costare a Koltuklieva un intervento chirurgico, riportano i media bulgari, e la sessantanovenne sarà sottoposta a ulteriori esami per valutare possibili lesioni interne.

"Grazie a Dio sono ancora viva! È stato brutale, davvero crudele", ha scritto Koltuklieva sul suo profilo Facebook, "in che modo costituivo esattamente una minaccia per Mihaela Dotsova? Con un telefono, forse?".

Koltuklieva stava cercando di domandare alla presidente del Parlamento un commento sulle udienze relative alla controversa grazia concessa dalla presidente bulgara, Iliana Yotoiva, al narcotrafficante Ognyan Atanasov.

Le scuse della presidente del Parlamento

Appreso quanto avvenuto, Dotsova è poi tornata indietro per scusarsi con la giornalista e ha spiegato che il suo tentativo di porle domande sul caso Atanasov le aveva "causato stress".

La presidente della Camera ha definito l'incidente "inaccettabile" e ha ribadito il suo rispetto per la stampa. Yotoiva, che ha tra le sue competenze la supervisione del Servizio di Sicurezza Nazionale, ha altresì condannato l'aggressione.

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