Airbnb dice basta alle pulizie obbligatorie per gli ospiti

AGI - Niente più obbligo di lavare i piatti, togliere le lenzuola dai letti o portare la spazzatura fuori dalla proprietà prima di lasciare un alloggio Airbnb. La piattaforma degli affitti brevi ha annunciato una stretta sulle regole che i proprietari possono imporre agli ospiti, con l'obiettivo di eliminare le richieste considerate eccessive e rendere più chiare le condizioni di soggiorno.
Le nuove disposizioni, pubblicate questa settimana, si applicheranno alle prenotazioni effettuate a partire dal 20 novembre 2026. "Le nostre regole relative agli alloggi consentono agli ospiti di ricevere indicazioni da parte dei proprietari, ma la nostra comunità ci ha segnalato che possono essere confuse, restrittive e difficili da gestire", ha dichiarato Airbnb all'AFP.
Airbnb, cosa non potranno più chiedere i proprietari
Secondo le nuove disposizioni, i proprietari non potranno generalmente chiedere agli ospiti di "svolgere attività che richiedono tempo o uno sforzo significativo, o che normalmente verrebbero eseguite da un addetto alle pulizie".
Tra gli esempi indicati dalla piattaforma figurano il divieto di imporre agli ospiti di togliere le lenzuola dai letti, lavare e riporre le stoviglie o trasportare i rifiuti fuori dalla proprietà. Non sarà inoltre possibile richiedere di avviare una lavatrice con la biancheria utilizzata durante il soggiorno.
Restano invece consentite le richieste considerate ragionevoli, come lasciare i piatti sporchi nel lavello, raccogliere gli asciugamani usati o separare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'alloggio. Airbnb precisa che alcune eccezioni potranno essere valutate in base alle caratteristiche della proprietà e alle condizioni locali. Per esempio, in zone frequentate dagli orsi potrebbe essere richiesto di depositare i rifiuti in contenitori protetti dagli animali, mentre in aree soggette a restrizioni idriche potrebbero essere ammesse indicazioni per limitare il consumo d'acqua.
Airbnb is telling hosts that house rules “must be reasonable” and they cannot require guests to complete tasks typically "performed by a cleaner.” https://t.co/5gmEsSecCb https://t.co/5yk5QbpRzO— ABC News (@ABC) October 21, 2026
Spese di pulizia e multe: cosa cambia per gli ospiti
Le nuove regole non comportano l'abolizione delle spese di pulizia, che i proprietari possono continuare ad applicare per coprire gli interventi ordinari necessari tra un soggiorno e l'altro. Gli host, tuttavia, non potranno imporre costi aggiuntivi o penali per il mancato svolgimento di specifiche attività di pulizia al momento del check-out.
La piattaforma vieta inoltre ai proprietari di imporre autonomamente multe o altre sanzioni agli ospiti. In caso di danni all'alloggio o agli oggetti presenti, i proprietari potranno ricorrere agli strumenti di tutela e alle procedure di rimborso previsti da Airbnb. Gli ospiti restano comunque tenuti a rispettare le regole della casa e a lasciare l'appartamento in condizioni che non richiedano interventi di pulizia straordinaria. Rimane anche la responsabilità per eventuali danni causati durante il soggiorno.
Regole visibili prima della prenotazione, stop alle richieste a sorpresa
Un'altra novità riguarda la trasparenza. Tutte le regole della casa e le richieste dei proprietari dovranno essere comunicate nell'apposita sezione dell'annuncio prima della prenotazione. Non sarà consentito introdurre nuovi obblighi successivamente, per esempio attraverso messaggi privati, cartelli lasciati nell'appartamento o comunicazioni al momento dell'arrivo.
Airbnb ha inoltre riorganizzato le regole standard che i proprietari possono impostare negli annunci. Riguardano il numero massimo di ospiti che possono pernottare, gli orari di silenzio, gli eventi, la presenza di animali domestici, il fumo, le riprese fotografiche e video per scopi commerciali e la chiusura dell'alloggio alla partenza. Le indicazioni saranno rese più visibili anche nella sezione dedicata ai viaggi e nei promemoria inviati agli ospiti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 20 novembre
Le modifiche riguarderanno le prenotazioni effettuate dal 20 novembre 2026 in poi, anche quando il soggiorno è previsto in una data successiva. Per le prenotazioni precedenti continueranno a valere le condizioni applicabili al momento della conferma.
Airbnb potrà intervenire nei confronti dei proprietari che non rispettano la nuova politica, chiedendo di modificare gli annunci o inviando avvertimenti. In caso di violazioni persistenti, la piattaforma potrà segnalare il problema ai potenziali ospiti, ridurre la visibilità degli annunci nei risultati di ricerca o adottare ulteriori provvedimenti.```