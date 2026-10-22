Incidente al Pentagono: danneggiato mappamondo di Eisenhower

AGI - Lo staff del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha fatto cadere e danneggiato un mappamondo storico attribuito al generale Dwight Eisenhower, mentre tentava di trasferirlo nell’ufficio del capo del Pentagono. Lo rivela il Washington Post, che ha ottenuto fotografie del reperto con uno squarcio di diversi centimetri in prossimità dell’Antartide.
L’incidente risale al 3 febbraio. Secondo le fonti del quotidiano, il personale incaricato dello spostamento ha perso il controllo del globo, largo circa 76 centimetri, facendolo precipitare sulla base, che ne ha perforato il fragile involucro.
La conferma dell’esercito e del Pentagono
L’esercito ha confermato che il danno è avvenuto durante un “tentativo di trasferimento”. Oltre alla perforazione, “la parte sferica del globo si è staccata dal supporto metallico che ne consente la rotazione”, ha spiegato il portavoce Christopher Surridge. Il mappamondo è infine rimasto nella sede originaria. Dopo la pubblicazione dell’articolo, il dipartimento della Difesa ha riconosciuto l’accaduto in una breve dichiarazione: “Gli incidenti capitano. Siamo grati che nessuno sia rimasto ferito e il globo è in riparazione”. Non sono stati indicati costi né tempi del restauro.
Lo shutdown e i curatori sospesi
Lo spostamento di reperti storici all’interno del Pentagono viene normalmente seguito da curatori specializzati. L’ufficio dell’esercito che custodiva il mappamondo prevedeva di consultare gli esperti del Centro di storia militare per organizzarne il trasporto e documentare il trasferimento. Gli specialisti erano però sospesi dal servizio a causa di uno shutdown parziale del governo, legato a una disputa al Congresso sulle politiche migratorie dell’amministrazione Trump. Non riuscendo a contattarli, secondo due fonti citate dal quotidiano, lo staff di Hegseth ha deciso di procedere autonomamente. Lo shutdown si è concluso proprio il giorno dell’incidente. Non è chiaro se il segretario abbia ordinato personalmente il trasferimento o se l’iniziativa sia partita da un altro alto funzionario del suo ufficio.
I due “globi di Eisenhower”
Il reperto è uno dei due cosiddetti “globi di Eisenhower” custoditi dall’esercito al Pentagono e risalenti agli anni Trenta. Una targa precisa che, secondo una ricostruzione non accertata, quello danneggiato sarebbe stato utilizzato dal futuro presidente durante i suoi incarichi nello stato maggiore nel 1942. L’altro è esposto nell’ufficio del capo di Stato maggiore dell’esercito e, secondo funzionari citati dal Post, reca annotazioni a penna di Eisenhower e del generale Omar Bradley.
L’episodio ha suscitato critiche all’interno del Pentagono. “Hegseth vuole un totem di Eisenhower per essere come Ike, brillante in guerra e in pace”, ha commentato Ty Seidule, generale di brigata in pensione ed ex docente di storia a West Point. “Il globo non gli darà le qualità di umiltà, intelletto e giudizio di Ike”.