Trump deve deporre sotto giuramento per la causa contro la Bbc

AGI - Un giudice statunitense ha ordinato al presidente Donald Trump di rispondere sotto giuramento alle domande relative alla sua causa per diffamazione contro la BBC entro l'11 dicembre.
Trump ha intentato causa alla Bbc per una puntata di Panorama che ha montato insieme due diverse sezioni di un discorso che aveva pronunciato prima della rivolta al Campidoglio nel 2021.
Charles Tobin, avvocato che rappresenta la Bbc, ha dichiarato in tribunale che "non siamo ancora riusciti a interrogare il querelante", nonostante manchino ancora due mesi alla fine del periodo di acquisizione delle prove.
Trump aveva annullato una precedente deposizione
Trump ha annullato una precedente deposizione il 16 ottobre, adducendo "questioni di importanza nazionale" mentre era impegnato nella campagna elettorale in Georgia. Nel diritto statunitense, una deposizione è una dichiarazione resa sotto giuramento al di fuori del tribunale, in risposta a delle domande, e viene registrata per essere utilizzata in procedimenti successivi.
L'ordine del giudice
Il giudice del caso, il giudice magistrato statunitense Enjoliqué Lett, ha stabilito che Trump dovrà presentarsi per la deposizione entro l'11 dicembre, a meno che il periodo di acquisizione delle prove non venga prorogato.
Richiesta degli avvocati della BBC
La scorsa settimana, gli avvocati hanno chiesto a Lett di obbligare Trump a comparire davanti a un giudice per una deposizione, dopo che l'ultimo incontro programmato non ha avuto luogo. Quel giorno, Trump partecipò a un comizio elettorale per le elezioni di metà mandato a Dalton, in Georgia, e a una raccolta fondi nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. In un documento separato depositato mercoledì, gli avvocati di Trump hanno affermato che il presidente potrebbe presentarsi per l'intervista tra l'11 e il 22 gennaio del prossimo anno, e hanno sostenuto che la BBC "si sbagliava nell'affermare che il Presidente Trump sta evitando la sua deposizione in questa causa".
Le accuse contro la Bbc
La causa intentata da Trump, presentata in Florida, accusa la Bbc di aver "manipolato intenzionalmente, maliziosamente e in modo ingannevole" il discorso che ha pronunciato davanti al Campidoglio il 6 gennaio 2021. La Bbc si è scusata per l'errore e ha affermato che la trasmissione ha dato "l'impressione errata che il presidente Trump avesse lanciato un appello diretto alla violenza".
L'emittente ha quindi chiesto al tribunale di archiviare la causa, sostenendo che il programma non soddisfa i criteri legali per la diffamazione e non era disponibile negli Stati Uniti. A luglio, gli avvocati di Trump hanno ammesso di non avere prove che il documentario fosse disponibile negli Stati Uniti sul servizio in abbonamento BritBox della BBC, come avevano inizialmente affermato, né sul sito web della BBC, su BBC Select o tramite le emittenti statunitensi.
Ritiro della causa contro Bbc Studios
Trump alla fine ha accettato di ritirare la causa contro Bbc Studios, la sua divisione commerciale, dopo che la Bbc ha sostenuto di non aver avuto "alcun ruolo nella creazione o nella produzione del documentario". In genere, le deposizioni si svolgono nello studio di un avvocato, anziché in un'aula di tribunale, senza la presenza fisica di un giudice.
Valore legale delle deposizioni
Le deposizioni, tuttavia, hanno valore legale e si svolgono sotto giuramento. Vengono trascritte integralmente da uno stenografo giudiziario e le trascrizioni possono essere successivamente utilizzate come prove durante i processi.