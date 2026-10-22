Forte terremoto in Tibet, scossa di magnitudo 7.0

AGI - Un violento terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito il Tibet, nella Cina sudoccidentale. La scossa è stata registrata alle 22:33 ora locale, le 16:33 in Italia. Al momento non ci sono notizie confermate di vittime o danni materiali. Secondo il China Earthquake Networks Center (CENC), l'epicentro è stato localizzato nella contea di Baqên, nella prefettura di Nagqu, nel nord del Tibet, a circa 400 chilometri dalla capitale regionale Lhasa. Il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri, mentre una rilevazione del Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) citata dall'Associated Press indica una profondità di 18 chilometri.
Il terremoto ha interessato un'area montuosa e scarsamente popolata dell'altopiano tibetano. Secondo i dati delle autorità sismologiche cinesi, l'altitudine media nell'area compresa entro cinque chilometri dall'epicentro è di circa 4.864 metri sul livello del mare.
La scossa è stata avvertita nelle zone circostanti, ma non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sulle sue conseguenze. Le autorità non hanno finora confermato la presenza di feriti, vittime o edifici danneggiati.
BREAKING: A powerful M7.0 earthquake struck near 183 km ENE of Nagqu, China. Magnitude: 7.0 Location: 183 km (114 mi) ENE of Nagqu, China Date: 2026-10-22 & Time: 10:33 PM (Local Time) #earthquake #seismic #breaking #alert #China https://t.co/CdPB12iAPD— Earthquake Alerts (@Earthquake2day) October 22, 2026
Il terremoto più forte in Cina dal gennaio 2024
Secondo quanto riferito dalla Reuters sulla base dei dati sismologici cinesi, quello del 22 ottobre è il terremoto più forte registrato in Cina dal gennaio 2024. Il Tibet è una regione caratterizzata da un'intensa attività sismica, legata alla collisione tra la placca indiana e quella eurasiatica, il processo geologico responsabile della formazione della catena dell'Himalaya.
Nel 2010 un terremoto di magnitudo 7.1 colpì la regione di Yushu, nella vicina provincia cinese del Qinghai, provocando almeno 2.698 morti e lasciando quasi 300 dispersi. Le prime informazioni sul sisma del 22 ottobre restano preliminari e potrebbero essere aggiornate con nuove rilevazioni e con le verifiche delle autorità locali.```