Putin: "La Russia non prepara una guerra contro l'Europa" 

AGI - Putin assicura che Mosca non sta predisponendo un attacco al Vecchio Continente. "I Paesi europei non vogliono combattere contro la Russia e Mosca non si sta preparando a una guerra con l'Europa", ha detto il presidente russo. Le dichiarazioni in Occidente sull'avvio di preparativi per una guerra contro la Russia sono "schizofrenia politica", ha aggiunto lo Zar, secondo quanto riferisce Interfax.
Sull'Ucraina "penso che potremmo raggiungere un accordo, ma se qualcuno vuole che vada diversamente, allora andrà diversamente", ha precisato per poi rivendicare: il Donbass "non è territorio dell'Ucraina, ma una terra storicamente russa" quindi "è inappropriato parlare di perdite territoriali" da parte di Kiev.
Putin: "La Russia è pronta ad un accordo ma bisogna volerlo"
La Russia è pronta a un accordo per risolvere il conflitto con l'Ucraina, ma raggiungerà comunque gli obiettivi della propria "operazione militare speciale", ha continuato Putin. "Penso che potremmo raggiungere un accordo sull'Ucraina, ma se qualcuno vuole che vada diversamente, allora andrà diversamente", ha affermato.
"Realizzeremo i nostri obiettivi in Ucraina"
"Realizzeremo comunque i nostri obiettivi", ha aggiunto, ribadendo che quelli dell'offensiva saranno raggiunti. Putin ha riferito di aver concordato con l'inviato americano Steve Witkoff la disponibilità a riprendere i contatti trilaterali per discutere della sicurezza di Russia e Ucraina dopo il raggiungimento di una soluzione definitiva al conflitto.
Witkoff, ha spiegato il capo del Cremlino, ha inoltre indicato la necessità di affrontare in futuro il tema dell'architettura di sicurezza europea nell'ambito delle discussioni sulla sicurezza dei due Paesi. "Sono d'accordo", ha detto Putin.
Il capo del Cremlino ha sostenuto che la Russia "non vuole combattere contro l'Ucraina", aggiungendo: "Ma se Kiev vuole farlo, allora combatta". Ha inoltre dichiarato di non comprendere perché l'attuale dirigenza ucraina ritenga che "il mondo intero debba combattere per lei e rifornirla di armi". Secondo Putin, in Ucraina ci sono ancora persone motivate a combattere, ma la mobilitazione forzata ne sta riducendo la determinazione. Per lo zar nel Paese vi è mezzo milione di disertori. Quanto ai rapporti con l'Europa, Putin ha affermato che i Paesi europei non vogliono combattere contro la Russia e che Mosca non si sta preparando a una guerra con l'Europa.