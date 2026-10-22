Carte Pokemon in soffitta, le vende all'asta ed è milionario

AGI - Milionario grazie ai Pokemon. E' successo a un decoratore in pensione di Woking, nel Surrey, fuori Londra che ha venduto all'asta una collezione di carte Pokemon rimasta in soffitta per quindici anni. La storia la racconta la Bbc. La vendita, organizzata mercoledì dalla casa d'aste Ewbank's, ha raggiunto 1,56 milioni di sterline (1,86 milioni di euro): secondo gli organizzatori, un record britannico per un'asta di carte collezionabili e un possibile primato europeo.
"So che si parla sempre di trovare un tesoro in soffitta, ma nel mio caso è letteralmente vero", ha raccontato l'uomo, che ha chiesto di restare anonimo. Aveva scoperto il possibile valore della raccolta leggendo sul giornale locale che una singola carta era stata venduta per oltre seimila sterline.
La collezione Pokemon
La passione era nata alla fine degli anni Novanta, quando il figlio aveva cominciato a collezionare e scambiare carte Pokemon a scuola. "Pensavo fossero belle e mi chiedevo se potessero essere un buon investimento. Lui aveva le sue, ma queste non ha mai potuto toccarle, per fortuna", ha spiegato. L'uomo aveva acquistato alcuni set completi su eBay da un venditore in Malaysia. Uno di quelli comprati per 300 sterline è stato aggiudicato per 75 mila.
Le carte conservate in soffitta
Conservate in appositi raccoglitori Pokemon, ancora sigillate, le carte erano finite in soffitta quando il figlio aveva perso interesse. La collezione comprendeva 42 set."Quando abbiamo visto che cosa aveva, tutto in condizioni perfette, non riuscivamo a crederci", ha dichiarato James Spooner, responsabile delle carte collezionabili di Ewbank's.
Il lotto più prezioso
Il lotto più prezioso, il Legendary Collection Complete Master Set, comprendente una carta Charizard in condizioni quasi perfette, è stato venduto per centomila sterline, contro una stima iniziale di 15-20 mila.
Offerenti da tutto il mondo
"Abbiamo avuto offerenti da tutto il mondo", ha raccontato Andrew Ewbank, che ha condotto personalmente la vendita, definita la più riuscita negli oltre trent'anni di attività della casa d'aste. "I collezionisti non riuscivano a credere alla qualità della raccolta: vasta, intatta, completa e con praticamente ogni rarità che si potesse desiderare".
Il ruolo della nostalgia
Secondo Ewbank, il successo dei Pokemon è alimentato anche dalla nostalgia di chi era bambino al debutto della serie e oggi, tra i trenta e i quarant'anni, dispone di denaro da spendere. "Si tratta di far rivivere quei ricordi d'infanzia", ha spiegato.
Record britannico superato
La vendita ha superato il precedente primato britannico indicato da Ewbank's: 872 mila sterline raggiunte il 9 ottobre a un'asta di Stanley Gibbons a Londra.