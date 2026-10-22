Cisgiordania, Israele ferma alcune attiviste italiane
Cisgiordania, fermate alcune attiviste italiane. La Farnesina chiede chiarimenti a Israele 
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Cisgiordania, fermate alcune attiviste italiane. La Farnesina chiede chiarimenti a Israele

Le connazionali sono state bloccate e portate in una stazione di polizia mentre accompagnavano agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive
Agricoltori palestinesi fotografati da un colono israeliano
Zain JAAFAR / AFP - Agricoltori palestinesi fotografati da un colono israeliano
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AGI - In Cisgiordania sono state fermate dalle forze di polizia israeliane alcune attiviste italiane nel villaggio di al-Bweib, a sud di Hebron mentre accompagnavano agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. La Farnesina si è attivata per ottenere informazioni sul caso.

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In Cisgiordania sono state fermate alcune attiviste italiane

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Le connazionali sono state fermate oggi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) insieme ad altri attivisti internazionali. Non appena informati dell'accaduto, l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il consolato generale d'Italia a Gerusalemme sono entrati in contatto con le autorità israeliane, chiedendo chiarimenti urgenti sulle circostanze del fermo e sulla situazione delle connazionali.

Le italiane sono in una stazione di polizia

La Farnesina al momento ha ottenuto conferma che le italiane si trovano presso una stazione di polizia. Le autorità israeliane confermano la presenza di 4 cittadine italiane. L'ambasciata a Tel Aviv e il consolato generale a Gerusalemme, in stretto raccordo con la Farnesina, continuano a seguire la vicenda in costante contatto con le autorità israeliane per favorire una pronta risoluzione della vicenda.

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