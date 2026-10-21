Putin propone a Witkoff un vertice con Trump e Xi in Cina

AGI - Vladimir Putin ha proposto oggi all’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, di tenere un vertice a tre con Donald Trump e Xi Jinping a novembre, a margine del summit dell’Apec in Cina.
In apertura dell’incontro al Palazzo di Costantino, a San Pietroburgo, Putin ha definito “possibile” il vertice, esprimendo apprezzamento per l’attenzione rivolta dal presidente americano alla “questione della risoluzione della crisi in Ucraina”.
L’apertura di Trump e il nodo del disarmo
Sebbene Pechino non abbia rilasciato dichiarazioni, questa settimana Trump si è mostrato aperto alla partecipazione a un simile incontro, ipotizzato per il 18 e 19 novembre nella città cinese di Shenzhen.
Trump ha tuttavia precisato che il vertice dovrebbe concentrarsi sulla ripresa dei negoziati per il disarmo nucleare - con il coinvolgimento della Cina - piuttosto che, in via prioritaria, sulla risoluzione della situazione in Ucraina.
La posizione del Cremlino
Il Cremlino ha accolto con favore la proposta di Trump e la necessità di sottoscrivere un nuovo trattato sul disarmo ma non ha fatto alcun riferimento all’arsenale cinese, puntando invece l’attenzione su quelli di Francia e Regno Unito.
L’Ucraina e diversi Paesi europei hanno espresso la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di accordo sul conflitto e sulla sicurezza nel continente che escluda Kiev e i suoi alleati.
Putin a Witkoff, discutere ricostruzione relazioni bilaterali
I documenti che l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha portato agli incontri con il presidente russo, Vladimir Putin, contengono "idee" per un accordo di pace in Ucraina. "Abbiamo portato documenti", ha detto Witkoff rivolto a Putin all'inizio del colloquio, "sono idee per una sorta di accordo di pace tra Russia e Ucraina. Potrete leggerlo con tranquillità".
Putin ha, inoltre, espresso all'inviato della Casa Bianca la disponibilità di Mosca per contribuire a trovare una soluzione alla crisi con l'Iran. "Qualora siate aperti a ciò, vorrei sicuramente sentire la vostra valutazione della situazione in Medio Oriente e in Iran", ha affermato Putin rivolto a Witkoff, "come sapete, noi abbiamo una speciale relazione di fiducia con l'Iran e i nostri partner in Iran, sviluppata nei decenni. Se c'è qualcosa che possiamo fare per avere ulteriori miglioramenti, saremo lieti di farlo. Siete ben a conoscenza delle nostre proposte in quest'area".
Putin, primi carichi diesel partiranno in 2-3 giorni
I primi carichi di diesel russo diretto negli Stati Uniti, sulla base del recente accordo tra Washington e Mosca, partiranno "in due o tre giorni". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante il suo incontro a San Pietroburgo con l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Putin ha sottolineato come i prezzi del diesel siano scesi tra il 5 e il 6% dopo l'annuncio dell'accordo. Il presidente russo ha poi manifestato la disponibilita' di Mosca a vendere "grandi quantita' di fertilizzanti" agli Usa.