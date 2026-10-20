Trump sulle violenze in Italia: 'I rivoltosi vanno espulsi'

AGI - Dai disordini in Italia alle presidenziali francesi, fino alla guerra in Ucraina. Il presidente americano Donald Trump, parlando alla Casa Bianca, ha chiesto ai Paesi europei di espellere i responsabili delle rivolte, ha detto che Marine Le Pen è stata "trattata male" e ha avvertito che senza un accordo con Mosca la situazione per Kiev "non farà che peggiorare".
"Dovrete allontanare quelle persone che sono degli insorti. Dovrete mandarle fuori dal Paese", ha dichiarato Trump, commentando i disordini in Francia e richiamando anche la situazione italiana. "Se guardiamo alla Francia, ed è successo anche in Italia, su scala minore, ma è lì, cova sotto la cenere", ha affermato, chiedendo l'espulsione dei responsabili delle rivolte. "Non potete limitarvi a dire: 'Non ne accoglieremo più. E continuano ad accoglierne", ha aggiunto.
I Paesi europei "farebbero meglio a muoversi, perché non hanno molto tempo", ha proseguito il presidente americano, avvertendo: "Non avranno più un'Unione europea. Non avranno più nulla". "L'ho detto alla Germania e al Regno Unito", ha affermato Trump, criticando quanto accaduto a Londra e Parigi e definendo il sindaco della capitale britannica "orribile, assolutamente orribile". "Devono fermare tutto questo e allontanare le persone", ha aggiunto. Trump ha poi sottolineato il proprio legame con l'Europa: "Mi piacciono quelle persone, sono miei amici. Indirettamente o direttamente, è da lì che provengo".
President Trump and Vice President JD Vance Make an Announcement https://t.co/99hlWmqtSa— The White House (@WhiteHouse) October 20, 2026
Le Pen "trattata male"
Trump non si è sbilanciato su un eventuale sostegno a Marine Le Pen alle presidenziali francesi del prossimo anno, ma ha affermato che è stata "trattata male" e l'ha definita "la voce conservatrice". "Non la conosco, non l'ho incontrata, ma penso che sia stata trattata male", ha risposto a una domanda su un possibile endorsement alla luce dei disordini in Francia. "Mi è sembrato un uso strumentale della giustizia, quando hanno fatto quello che hanno fatto", ha aggiunto. "Era in testa, ma dopo questo è sicuramente la voce conservatrice", ha concluso.
Ucraina, "Zelensky deve volerlo"
"Vogliamo che Zelensky faccia un accordo. Può farlo", ma "deve volerlo", altrimenti la situazione "non farà che peggiorare", ha dichiarato Trump, rispondendo a una domanda sui colloqui di Oslo e sulla missione di domani in Russia del suo inviato Steve Witkoff. "Penso che la Russia voglia arrivare a una conclusione", ha affermato, descrivendo Mosca come "una grande macchina" che continua ad avanzare. "Hanno conquistato una porzione molto ampia di territorio. Potete dire che l'Ucraina sta andando bene o male, ma il territorio diventa sempre più grande, settimana dopo settimana. Continuano a marciare in avanti", ha sostenuto. Il presidente ha insistito sulla disparità di risorse umane tra i due Paesi. "L'Ucraina ha perso molte persone. La Russia ha perso molte persone. Ma la Russia è una nazione gigantesca. L'Ucraina no", ha detto, sostenendo che Mosca disponga di una riserva "illimitata" di uomini.
Secondo Trump, l'ostilità personale tra i presidenti russo e ucraino rappresenta uno dei principali ostacoli all'intesa. "L'odio tra il presidente Putin e il presidente Zelensky è enorme. Penso che sia gran parte della ragione per cui non sono riusciti a raggiungere un accordo", ha dichiarato. Trump ha nuovamente accusato Kiev di non aver restituito nulla in cambio del sostegno americano. "Abbiamo dato moltissimo all'Ucraina. Non abbiamo ricevuto nulla in cambio, se non prezzi elevati del diesel", ha dichiarato. "I contribuenti americani sono stanchi". Trump non esclude infine che un accordo di pace possa essere concluso senza la presenza contemporanea di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky nella stessa stanza. "Non lo so. Dipende", ha risposto a una domanda sulla necessità che i due leader si incontrino per firmare l'intesa.