Proposta alla Duma: San Pietroburgo torni Leningrado

AGI - La deputata della Duma di Stato Anzhelika Glazkova, appartenente al gruppo del Partito Comunista della Federazione Russa, ha presentato alla Camera del parlamento un disegno di legge per rinominare San Pietroburgo in Leningrado e Volgograd in Stalingrado. Il documento, riferisce la Tass, è stato pubblicato nel database elettronico della Duma.
Leningrado e Stalingrado entro un anno
"Le città eroiche di Volgograd e San Pietroburgo riacquisteranno rispettivamente i nomi di Stalingrado e Leningrado entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge federale. Tutti i documenti rilasciati a persone fisiche e giuridiche nelle città di San Pietroburgo e Volgograd, come previsto dalla legislazione della Federazione Russa, rimarranno validi fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste dalla legge", si legge nella proposta.
La motivazione: "Restituire giustizia storica"
Secondo la parlamentare, il disegno di legge mira a restituire giustizia storica alle città di Leningrado e Stalingrado.
"Sarebbe piuttosto strano parlare di 'Assedio di San Pietroburgo' o di 'Battaglia di Volgograd'. Eppure l'eroismo dei difensori e degli abitanti di Leningrado è noto in tutto il mondo. E la battaglia di Stalingrado segna un punto di svolta fondamentale nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E questo fatto è riconosciuto in tutto il mondo", si legge nella nota esplicativa.
Nuove regole per le Città Eroe
Il disegno di legge consente alla Duma di Stato, su suggerimento del presidente russo, di conferire il titolo di "Città Eroe" ad altre città. Inoltre, il disegno di legge propone di vietare la modifica dei nomi delle Città Eroe che portavano durante la Grande Guerra Patriottica.
Stemmi, obelischi e celebrazioni del 9 maggio
Se la legge verrà approvata, lo stendardo o lo stemma delle "Città Eroe" dovrà raffigurare l'Ordine di Lenin e la Medaglia Stella d'Oro dell'Unione Sovietica. Le città stesse dovranno erigere obelischi raffiguranti l'Ordine di Lenin e la Medaglia Stella d'Oro dell'Unione Sovietica e organizzare annualmente parate militari, manifestazioni, raduni e marce il 9 maggio, accompagnate da fuochi d'artificio celebrativi.
San Pietroburgo si chiamava Leningrado dal 1924 al 1991, mentre Volgograd si chiamava Stalingrado dal 1925 al 1961.