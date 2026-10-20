Il patto di difesa firmato da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan

AGI - È stato reso noto dai media turchi il testo dell'accordo di mutua difesa firmato il 7 agosto da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Un'intesa che stabilisce un quadro di cooperazione militare, strategica e industriale tra i tre Paesi. Il testo, mai pubblicato fino ad oggi, prevede un principio di difesa collettiva simile a quello sancito dall'articolo 5 del Trattato Nato, pur lasciando agli Stati membri la valutazione della natura e della portata del sostegno da fornire in caso di attacco. Il patto mira a creare un sistema di sicurezza condivisa che va oltre la semplice assistenza militare, includendo industria della difesa, intelligence, logistica e coordinamento politico.
Il punto centrale è l'impegno a considerare un attacco armato esterno contro uno dei firmatari come un attacco contro tutti. A differenza di quanto potrebbe suggerire un paragone diretto con la Nato, tuttavia, il testo non stabilisce un intervento militare automatico e uniforme: la natura e l'entità dell'assistenza devono essere definite sulla base delle necessità e delle capacità disponibili.
L'accordo non individua specifici Paesi come potenziali avversari. La sua eventuale applicazione a crisi concrete dipenderà quindi dalla valutazione politica e strategica dei firmatari. Infine, l'eventuale ingresso dell'Egitto amplierebbe la portata regionale dell'intesa ma richiederebbe l'adesione secondo le procedure previste dal patto.
Le principali disposizioni del patto
Difesa collettiva (articoli 1-2): un attacco armato proveniente dall'esterno contro uno dei Paesi firmatari è considerato un attacco contro tutti. Gli altri membri si impegnano a prestare assistenza immediata, utilizzando i mezzi disponibili, comprese le capacità militari. Il tipo e l'entità del sostegno saranno stabiliti sulla base di una valutazione delle necessità.
Cooperazione militare e industriale (articoli 3, 6-7): l'accordo promuove il coordinamento tra le forze armate, le esercitazioni congiunte, gli scambi di personale e il miglioramento dell'interoperabilità. Prevede inoltre la condivisione di tecnologie, la ricerca e lo sviluppo congiunti, la produzione militare comune e la formazione di personale specializzato.
Coordinamento strategico e lotta al terrorismo (articoli 4-5): i firmatari terranno consultazioni periodiche sulle questioni di sicurezza internazionale e collaboreranno per contrastare il terrorismo e le minacce alla stabilità regionale.
Intelligence e sostegno logistico (articoli 9-10): è prevista la condivisione di informazioni di intelligence attraverso canali sicuri concordati tra le parti, oltre alla fornitura reciproca di assistenza logistica in tempo di pace, in guerra e durante altre emergenze. Il sostegno potrà comprendere armi, munizioni, carburante, pezzi di ricambio e altre attrezzature.
Struttura di coordinamento (articolo 8): sarà istituito un Comitato politico-strategico e di difesa composto dai ministri degli Esteri, dai ministri della Difesa e dai capi di Stato maggiore dei Paesi firmatari. Il Comitato si riunirà due volte l'anno, con presidenza ospitata a rotazione. È prevista inoltre una segreteria con sede in Arabia Saudita e un segretario generale nominato a rotazione per un mandato di tre anni. Il primo segretario generale sarà un cittadino pakistano.
Riservatezza e controversie (articoli 11-15): l'intesa dovrà essere attuata nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali. Le informazioni classificate non potranno essere condivise con soggetti esterni all'accordo. Eventuali controversie saranno risolte attraverso consultazioni e negoziati tra le parti.
Durata e adesione di nuovi membri (articoli 8 e 16): l'accordo entrerà in vigore dopo il completamento delle procedure di ratifica previste da ciascun Paese e il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso la segreteria. Avrà durata indefinita. Il ritiro sarà possibile dopo dieci anni dall'entrata in vigore, con un preavviso scritto di almeno tre mesi. L'adesione di nuovi membri sarà disciplinata dal Comitato attraverso decisioni consensuali dei Paesi fondatori.