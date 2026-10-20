Helen Haines ha perso una gamba

AGI - Helen Haines, 65 anni, deputata australiana investita intenzionalmente da un'auto, ieri, davanti al suo ufficio, ha perso una gamba, secondo quanto riportato martedì da diversi media locali.
L'amputazione
A Haines, nota per le sue battaglie contro la corruzione e il cambiamento climatico, è stata amputata la gamba durante la notte, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica ABC e dal Sydney Morning Herald.
L'arresto del presunto responsabile
La parlamentare è stata investita nella circoscrizione elettorale di Indi, nel nord-est del Victoria, da un uomo di 43 anni, Brendan Nugent, residente a Tarrawingee, arrestato subito dopo il fatto.
Il profilo dell'uomo
Nugent, stando a quanto emerso dalle indagini, risiedeva da tempo nello stesso collegio della deputata ed era molto attivo sui social media, dove pubblicava regolarmente contenuti su politica e ambiente ed aveva anche commentato positivamente l'impegno della Haines descrivendola come una "politica che prende sul serio il cambiamento climatico".