Helen Haines ha perso una gamba
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Helen Haines ha perso una gamba

La deputata australiana era stata investita intenzionalmente da un uomo che è stato arrestato
Helen Haines ha perso una gamba
HILARY WARDHAUGH / AFP - La deputata Helen Haines
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AGI - Helen Haines, 65 anni, deputata australiana investita intenzionalmente da un'auto, ieri, davanti al suo ufficio, ha perso una gamba, secondo quanto riportato martedì da diversi media locali.

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L'amputazione

A Haines, nota per le sue battaglie contro la corruzione e il cambiamento climatico, è stata amputata la gamba durante la notte, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica ABC e dal Sydney Morning Herald.

L'arresto del presunto responsabile

La parlamentare è stata investita nella circoscrizione elettorale di Indi, nel nord-est del Victoria, da un uomo di 43 anni, Brendan Nugent, residente a Tarrawingee, arrestato subito dopo il fatto.

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Il profilo dell'uomo

Nugent, stando a quanto emerso dalle indagini, risiedeva da tempo nello stesso collegio della deputata ed era molto attivo sui social media, dove pubblicava regolarmente contenuti su politica e ambiente ed aveva anche commentato positivamente l'impegno della Haines descrivendola come una "politica che prende sul serio il cambiamento climatico".

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