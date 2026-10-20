Nordcorea, pubblicata foto di Kim Jong Un dopo voci su sua morte

AGI – Kim Jong Un compare sui media di Stato nordcoreani mentre visita una mostra di abbigliamento e calzature con la figlia Kim Ju Ae, poche ore dopo la diffusione di voci non suffragate da prove sulla sua morte. Le fotografie, pubblicate dal quotidiano Rodong Sinmun, mostrano il leader mentre osserva gli espositori, accompagnato dalla figlia e da funzionari. Non è tuttavia possibile stabilire con precisione quando siano state scattate.
Le indiscrezioni erano state diffuse da Wanjun Xie, un dissidente cinese residente negli Stati Uniti che si presenta come presidente del Partito democratico cinese, organizzazione vietata dalle autorità di Pechino. Xie aveva sostenuto, senza fornire prove, che Kim fosse stato colpito da una grave emorragia cerebrale, trasferito in coma in un ospedale di Pechino e successivamente deceduto. Il corpo, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato riportato segretamente in Corea del Nord.
La posizione dell'intelligence sudcoreana
Funzionari dell'intelligence sudcoreana hanno dichiarato all'agenzia Yonhap di non disporre di informazioni a sostegno di queste voci. Xie aveva già diffuso affermazioni non verificate, comprese speculazioni sulla morte del presidente cinese Xi Jinping.
I precedenti sulle false notizie
Non è la prima volta che circolano notizie infondate sulla scomparsa di Kim Jong Un. Nel 2020 un noto disertore nordcoreano si era detto "sicuro al 99%" che il leader fosse morto dopo un intervento cardiovascolare. Kim era poi ricomparso in pubblico.
L'ipotesi sulla successione
L'opacità del regime e l'incertezza sulla successione alimentano l'attenzione per queste indiscrezioni. Secondo l'intelligence sudcoreana, Kim potrebbe preparare la figlia a succedergli: la ragazza appare sempre più spesso a eventi pubblici e manifestazioni militari, ma avrebbe appena 13 anni e non è stata formalmente designata erede.
Le preoccupazioni sulla stabilità del Paese
I servizi di Seul hanno inoltre ripetutamente segnalato i rischi cardiovascolari legati allo stile di vita del leader, sovrappeso e forte fumatore. Un'eventuale crisi improvvisa ai vertici di Pyongyang solleverebbe interrogativi sulla stabilità del Paese e sul controllo del suo arsenale nucleare.