Wsj: 'Putin ha proposto un incontro con Trump e Xi sull'Ucraina'

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto che lui, il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping si incontrino il mese prossimo per discutere dell'Ucraina, nel tentativo di negoziare una conclusione del conflitto quadriennale che favorisca Mosca. Lo scrive il Wall Street Journal.
WSJ, Putin propone a Trump un incontro con Xi sull'Ucraina
Il piano rappresenta un tentativo da parte di Putin di trarre vantaggio dal miglioramento dei rapporti tra Trump e il leader russo, che ha allarmato l'Ucraina e i suoi alleati a Washington e in Europa. Un vertice di questo tipo - senza il coinvolgimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky - sarebbe senza precedenti e farebbe scattare l'allarme nelle capitali europee e non solo.
Trump, Zelensky non vuole porre fine alla guerra
Donald Trump difende la propria decisione sulla Russia sostenendo di non voler allontanare Mosca dal tavolo dei negoziati e accusa Volodymyr Zelensky di non voler porre fine alla guerra. "Sto negoziando la pace nella guerra tra Russia e Ucraina e non voglio fare nulla che, stupidamente, allontani la Russia dal tavolo delle trattative", ha scritto il presidente americano in un messaggio su Truth.
"Si stanno facendo grandi progressi, anche negli attuali negoziati sugli ostaggi", ha aggiunto Trump. "Firmare quel documento in questo momento avrebbe quell'effetto, e posso firmarlo piu' avanti o in qualsiasi momento voglia", ha proseguito, senza precisare nel messaggio a quale documento si riferisca.
Il presidente ha inoltre collegato la propria posizione al ruolo di Mosca nei confronti di Teheran. "La Russia sta facendo pochissimo, se non nulla, per aiutare la Repubblica islamica dell'Iran rispetto a quanto potrebbe fare, e voglio che continui cosi'", ha affermato, aggiungendo che manterra' questa situazione "a meno che degli stupidi non si mettano in mezzo".
Trump ha poi attaccato Zelensky per i raid contro le raffinerie russe che producono diesel, sostenendo che il presidente ucraino sappia che queste operazioni "stanno danneggiando gravemente i mercati mondiali del diesel, compresi quelli degli Stati Uniti". Secondo Trump, agricoltori, allevatori e imprese di ogni tipo ne stanno soffrendo, mentre la Russia continua a inviare "a basso prezzo milioni di barili di diesel al mondo".
"A Zelensky non importa e, francamente, con tutti i soldi che l'Europa gli sta dando e che il corrotto Joe Biden gli ha dato in passato, non vuole porre fine a questa guerra e probabilmente non l'ha mai voluto", ha accusato il presidente americano. "Avrebbe potuto ottenere un accordo migliore due anni fa rispetto a quello che puo' ottenere adesso", ha proseguito Trump, descrivendo l'Ucraina come un Paese "a pezzi", con una larga parte del territorio perduta. Ha inoltre sostenuto che "Kiev abbia perso l'accesso ai mari e che la popolazione maschile sia ridotta, ferita o morta". "Voglio che questa guerra finisca!", ha concluso.