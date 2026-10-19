Trump rilancia l’East Potomac Golf Course

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che lo storico East Potomac Golf Course di Washington chiuderà per 15 mesi a partire dal 15 novembre per essere trasformato in "uno dei migliori e più spettacolari campi da golf al mondo", nonostante un giudice abbia sospeso il progetto di riqualificazione almeno fino al 26 ottobre.
In un post su Truth, accompagnato da un'illustrazione del futuro impianto, il presidente americano ha assicurato che il campo, poco distante dalla Casa Bianca, resterà accessibile al pubblico una volta completati i lavori.
Sarà progettato "secondo i più alti standard del golf" e potrà ospitare tornei internazionali come gli Us Open, il Pga Championship, la Ryder Cup e la Presidents Cup.
Lo stop del giudice e il contenzioso
Trump non ha menzionato il contenzioso giudiziario. La scorsa settimana un giudice ha ordinato lo stop ai lavori, rimproverando l'amministrazione per avere avviato un abbattimento di alberi su vasta scala durante un weekend festivo, con scarso preavviso al tribunale e ai ricorrenti che cercano di fermare il progetto.
Le critiche degli oppositori
Il parco e il campo da golf, che hanno 106 anni, sono tradizionalmente accessibili agli abitanti di Washington di tutte le fasce di reddito. Gli oppositori della riqualificazione sostengono che la trasformazione in un impianto di fascia alta ne altererebbe il carattere e potrebbe renderlo meno accessibile economicamente.
Le motivazioni della Casa Bianca
"Il campo attuale è vecchio, deteriorato, fatiscente e ormai inutilizzabile", ha scritto Trump, denunciando la presenza di alberi "pericolosi e malati" e di un muro di contenimento lungo l'acqua "pericolante e pericoloso".
Il presidente ha inoltre difeso la rimozione di centinaia di alberi da parte del National Park Service, sostenendo che, quando fu costruito, il campo era famoso per l'assenza di alberi e per la vista sulla capitale, mentre oggi sarebbe "completamente invaso dalla vegetazione, non funzionale e insicuro".
Un progetto più ampio per Washington
Sul terreno sono state scaricate anche macerie provenienti dalla demolizione dell'ala Est della Casa Bianca, destinata a fare spazio al progetto di una sala da ballo.
La riqualificazione del campo rientra nel più ampio programma di Trump per rinnovare diversi luoghi di Washington, tra cui la Casa Bianca e il Kennedy Center, con diversi interventi contestati in tribunale.