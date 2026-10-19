Tre morti in Spagna per la tempesta Adam

AGI - La tempesta Adam, che ha già causato tre vittime, sta provocando piogge straordinarie e gravi inondazioni a Valencia e Alicante, con accumuli superiori a 600 litri per metro quadro, fiumi in piena e persone intrappolate sui tetti. Questa situazione ha indotto il governo regionale valenciano a predisporre un'ordinanza di lockdown per i comuni colpiti.
A perdere la vita sono state una donna in Catalogna, travolta da un'alluvione improvvisa, e un'altra donna a Sagunto (Valencia), il cui corpo è stato ritrovato dopo la sua scomparsa mentre nuotava con il suo compagno sulla spiaggia di Corinto. L'uomo è riuscito a uscire dall'acqua, ma la donna, di nazionalità straniera, non ce l'ha fatta. Durante le operazioni di soccorso, l'Unità Militare di Emergenza (UME) ha poi ritrovato il corpo senza vita di una terza persona a Oliva nella regione di Valencia.
Emergenza tra Valencia e Alicante
Le forti piogge, che hanno già accumulato oltre 650 l/m², hanno spinto i servizi di emergenza a impiegare elicotteri per soccorrere le persone colpite dalle inondazioni.
Inoltre, il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha emesso un nuovo avviso di allerta (E-Alert) per i residenti di entrambe le province orientali, esortandoli a evitare qualsiasi spostamento, a rimanere in casa e a recarsi ai piani superiori degli edifici, evitando di accedere a scantinati o garage.
La dana Adam ha afectado mucho las playas del litoral sur de Valencia y del norte de Alicante. Algunas instalaciones han quedado destrozadas y la mayoría de accesos, completamente cortados https://t.co/C89hzHyK3o https://t.co/zXIZvVIHae— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
Finora i servizi di emergenza hanno gestito 781 incidenti, 381 nella provincia di Alicante e 400 nella provincia di Valencia. Tra le operazioni anche l'evacuazione di 64 persone dal campeggio Naranjal a Xabia.
Allerta anche a Ibiza e Formentera
La tempesta Dana non sta risparmiando neanche le isole di Ibiza e Formentera dove è stato emesso un avviso di allerta arancione per il maltempo. A Ibiza si sono già registrate le esondazioni dei torrenti nelle zone di Santa Eularia e Sant Joan che hanno causato allagamenti in tratti stradali. Inoltre, tre strade sono chiuse nella zona di Sa Cala.
"L'episodio si sta rivelando molto più intenso del previsto", ha affermato il direttore generale dei servizi di emergenza del governo delle Isole Baleari, Pablo Garriz aggiungendo che l'allerta arancione rimarrà in vigore fino alle 18. Garriz ha sottolineato l'importanza di evitare gli spostamenti, soprattutto nelle zone più colpite, e di non tentare di attraversare le zone allagate. Inoltre, non ha escluso la possibilità che questa situazione estendersi anche all'isola di Maiorca.
L'appello del premier Pedro Sanchez
Il premier Pedro Sanchez ha definito la situazione come "molto complicata nella Comunitat Valenciana, specialmente nel litorale sud di Valencia e nord di Alicante, a causa delle intense piogge delle ultime ore".
Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town. Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says some homes can now only be reached by air. https://t.co/OiQXO0lQiD— Volcaholic (@volcaholic1) October 19, 2026
"Si sta lavorando al salvataggio di persone in zone di difficile accesso. Si chiede alla popolazione di evitare qualsiasi spostamento e di rimanere in piani alti. Seguiamo le informazioni dei canali ufficiali in emergenza" e il premier invita la popolazione ad avere "molta prudenza".
Le misure per i lavoratori
L'allerta meteo che sta colpendo la Spagna ha indotto i profili social del ministero del Lavoro a ricordare che quando "viene emesso un avviso arancione o rosso per condizioni meteorologiche avverse potete ridurre o modificare la vostra giornata lavorativa".
Sui profili social del ministero viene ricordato che, anche in occasione della tempesta Adam, i lavoratori hanno a disposizione "4 giorni di permessi retribuiti" fino a cessata emergenza.