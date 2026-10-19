Il premier olandese Jetten e il compagno diventano genitori

AGI - Il primo ministro olandese Rob Jetten e il suo compagno, il giocatore di hockey di origini argentine Nicolas Keenan, hanno annunciato su Instagram che in primavera diventeranno genitori per la prima volta, grazie alla gestazione per altri. "E' in arrivo una persona molto speciale. Ci vediamo nel 2027, piccolo tesoro", hanno scritto in un messaggio che accompagna una foto in cui mostrano un'ecografia. Il partito di Jetten, il D66, ha reso noto in un comunicato che la gravidanza è stata resa possibile grazie a due amiche, che hanno già figli propri. "Non si tratta di una gestazione per altri a fini commerciali. La madre surrogata e la donatrice di ovociti sono conoscenti personali di Jetten e Keenan", ha precisato il partito.
L'annuncio
"Sono felici di poter aiutare i due futuri papà a realizzare il loro desiderio di avere un figlio", ha aggiunto. "Siamo infinitamente grati a queste due donne meravigliose che ci offrono la possibilità di vedere realizzato il nostro sogno più grande", ha dichiarato Jetten, 39 anni, citato nel comunicato. Il primo ministro olandese e Keenan sono legati da diversi anni e si sono fidanzati nel novembre 2024.
"Con il sostegno incondizionato dei nostri cari, la gestazione per altri mi appare come un modo davvero speciale per contribuire a trasformare in realtà il sogno dei nostri cari amici", ha affermato la madre surrogata, identificata come Lisa, anch'ella citata nel comunicato.
Cosa prevede la legge olandese
La legislazione olandese consente esclusivamente la gestazione per altri di tipo altruistico: ciò significa che la madre surrogata non può ricevere alcun compenso per portare in grembo il bambino.