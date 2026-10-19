Niente fondi per Programma Alimentare: Stop aiuti a Gaza
Niente fondi per il Programma Alimentare Mondiale: "Stop aiuti a mezzo milione di persone a Gaza"
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Niente fondi per il Programma Alimentare Mondiale: "Stop aiuti a mezzo milione di persone a Gaza"

Il Wfp rivela che, a causa della "carenza di risorse, nella Striscia 500mila persone perderanno l'accesso agli aiuti alimentari"
Bambini a Gaza
Faiz Qreqa/MEI/SIPA / AGF - Bambini a Gaza
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AGI - Il Programma Alimentare Mondiale (Wfp nell'acronimo inglese) ha annunciato di dover ridurre le sue operazioni umanitarie a Gaza a causa della mancanza di risorse. Ogni mese, 500mila persone nella Striscia non riceveranno più aiuti alimentari.

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La nota del Wfp, a Gaza mezzo milione di persone perderà l'accesso agli aiuti alimentari

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A causa della "carenza di fondi, mezzo milione di persone perderà l'accesso agli aiuti alimentari", si legge in una nota del Wfp. "Dobbiamo fare questa scelta per garantire che le nostre risorse durino il più a lungo possibile", ha spiegato Shaun Hughes, direttore del Wfp nei territori palestinesi. Più che mai, ha avvertito, "non è il momento" di "distogliere lo sguardo da ciò che sta accadendo a Gaza".

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