Niente fondi per Programma Alimentare: Stop aiuti a Gaza

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AGI - Il Programma Alimentare Mondiale (Wfp nell'acronimo inglese) ha annunciato di dover ridurre le sue operazioni umanitarie a Gaza a causa della mancanza di risorse. Ogni mese, 500mila persone nella Striscia non riceveranno più aiuti alimentari.
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La nota del Wfp, a Gaza mezzo milione di persone perderà l'accesso agli aiuti alimentari
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A causa della "carenza di fondi, mezzo milione di persone perderà l'accesso agli aiuti alimentari", si legge in una nota del Wfp. "Dobbiamo fare questa scelta per garantire che le nostre risorse durino il più a lungo possibile", ha spiegato Shaun Hughes, direttore del Wfp nei territori palestinesi. Più che mai, ha avvertito, "non è il momento" di "distogliere lo sguardo da ciò che sta accadendo a Gaza".
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