Musk: 'Nel 2027 un'azione SpaceX in dono a ogni bambino'

AGI - Dal 2027, tutti i bambini americani saranno azionisti di SpaceX. Il patron della società, Elon Musk, ha annunciato l'intenzione di donare una singola quota ai giovani, senza specificare di che età, a partire dal 2027. " L'anno prossimo, darò una delle mie azioni SpaceX a ogni bambino in America", ha scritto su X, "sarà la prima di molte". Al 19 ottobre 2026, un'azione di SpaceX vale circa 146 dollari, pari a circa 126 euro al cambio indicativo. "Sarà la prima di una lunga serie", ha aggiunto, senza fornire alcun dettaglio che chiarisca il progetto.
I 5000 dollari di Trump
A due settimane dalle elezioni di metà mandato, l'annuncio richiama la promessa fatta a settembre da Donald Trump di distribuire un "dividendo" di 5.000 dollari a ogni cittadino, qualora il Partito Repubblicano mantenesse il controllo del Congresso.
Quanto vale SpaceX
Con SpaceX, Elon Musk ha stabilito il record per la più grande quotazione in Borsa della storia, raccogliendo 85,7 miliardi di dollari lo scorso giugno. Secondo i dati di Forbes, il miliardario detiene personalmente il 38% di SpaceX. I dati demografici ufficiali statunitensi indicavano, nel 2024, la presenza di 73 milioni di bambini e giovani di eta' inferiore ai 18 anni negli Stati Uniti.