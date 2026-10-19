Operazione dell'Idf in Cisgiordania, arrestati 10 coloni

AGI - La polizia israeliana ha fermato dieci persone accusate di aver partecipato agli attacchi dei coloni del fine settimana contro palestinesi, diplomatici stranieri e un fotoreporter in Cisgiordania. Lo ha riferito il Times of Israel.
L'operazione dell'Idf in Cisgiordania, 10 arresti
L'operazione 'Foglia d'ulivo' è scattata all'alba. Uomini dell'agenzia di sicurezza Shin Bet, scortati dall'Idf, hanno setacciato diverse località nella Cisgiordania centrale dove hanno eseguito arresti e sequestri di veicoli. Sono stati anche smantellati avamposti di coloni.
L'aggressione a diplomatici europei e reporter
Venerdì scorso, la fotoreporter americana Heidi Levine, del Washington Post, è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di coloni e ha riportato fratture vertebrali. Sabato, è stato attaccato un convoglio che accompagnava una delegazione europea vicino al villaggio palestinese di Taybeh. Aggredito anche il sindaco francese della cittadina di Aulnoye-Aymeries, Bernard Baudoux, esponente del Partito comunista, che viaggiava con loro: in un filmato circolato online lo si vede appoggiato per terra alla vettura dopo essere stato presumibilmente colpito.
Il governo israeliano aveva annunciato l'apertura di indagini.