L'annuncio dei gilet gialli: 'Sabato prossimo di nuovo in piazza'

AGI - I gilet gialli torneranno a scendere in piazza sabato prossimo. Il coordinamento del movimento ha annunciato il "secondo atto" delle manifestaizoni del 17 ottobre.
L'annuncio sul sito dei gilet gialli
Sul sito web 17octobregiletjaune.net, il movimento ha pubblicato con grande evidenza il bilancio dei cortei di sabato scorso: 800mila persone mobilitate, oltre 1.700 azioni, si legge.
Ed è già pronta la mobilitazione del 24, con la raccolta di firme sotto l'appello. "C’è chiaramente una grande spinta affinché ci sia un secondo atto", ha spiegato Benjamin Ball, editore del sito, ad Afp.
Il bilancio delle devastazioni del weekend
Sono almeno duemila i negozi devastati in tutta la Francia nei disordini degli ultimi giorni. A riferirlo è stato il presidente della rete delle camere di Commercio francesi (Cci France), Alain Di Crescenzo.
Secondo un primo calcolo aggiornato a ieri sera, le attivita' commerciali interessate sono "1.500, ma sapendo che alcune città non sono ancora state conteggiate, si parla almeno del 10-20% in piu'", ha detto a Rtl.
Il governo ha promesso di intervenire. "Lo dico ai negozianti che hanno subito danni in alcuni casi estremamente gravi: saremo al loro fianco", e "sarà fatto tutto il possibile per facilitare le procedure necessarie e il restauro dei negozi", ha detto a Lci la portavoce dell'esecutivo, Maud Bregeon, che è anche ministro delegato per l'Energia.