Trump: 'Stop sanzioni alla Russia è un'ottima decisione per il mondo'

AGI - Secondo Donald Trump lo stop alle nuove sanzioni alla Russia che ha disposto col Graham act, "è un'ottima decisione. E sarà una decisione positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo". Lo ha detto durante una cena a Mar a Lago.
Le spiegazioni di Rubio
A spiegare il significato delle parole del presidente Usa è stato il segretario di Stato Marco Rubio che ha detto che Trump "vuole avvalersi di questo periodo di 60 giorni per verificare quali saranno le conseguenze dell'imposizione sia delle sanzioni che dei dazi sull'economia globale e persino su quella statunitense", sottolineando che le restrizioni economiche coinvolgono diversi paesi, non solo la Russia.
L'impatto dei conflitti sull'energia
Il segretario di Stato ha aggiunto che vari conflitti stanno influenzando i prezzi globali dell'energia, tra cui la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e gli attacchi contro l'Arabia Saudita da parte degli Houthi yemeniti. "Questi conflitti in tutto il mondo - ha spiegato - stanno entrando in contrasto tra loro con un impatto non solo sui prezzi globali del petrolio e del gasolio", ma anche sulle economie, ha aggiunto.