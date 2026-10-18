Approvazione al 33%, Trump al minimo nei sondaggi

AGI - L'approvazione del presidente americano Donald Trump scende al 33%, un nuovo minimo, a due settimane dalle elezioni di metà mandato, nelle quali i repubblicani si giocano il controllo delle due camere del Congresso.
È quanto emerge da un sondaggio Ipsos per Washington Post e Abc News, che evidenzia il peso del carovita e delle preoccupazioni per la guerra contro l'Iran.
Cresce la disapprovazione
Il 66% degli adulti intervistati disapprova l'operato del presidente e il 52% esprime una disapprovazione netta. Il consenso è sceso di quattro punti rispetto a luglio e di 12 rispetto al febbraio 2025, quando era al 45%. Secondo il Washington Post, il dato è inferiore a qualsiasi livello registrato durante il primo mandato di Trump.
Tra gli elettori che probabilmente andranno a votare, l'approvazione è al 38%, contro il 62% di giudizi negativi.
Inflazione e guerra influenzano gli elettori
Il costo della vita e le conseguenze della decisione di entrare in guerra contro l'Iran pesano sull'orientamento degli intervistati. Il 71% considera il prezzo della benzina "inaccessibile", contro il 28% di febbraio, prima che il conflitto facesse aumentare i costi dei carburanti. Il 72% ritiene inoltre che il Paese stia andando nella direzione sbagliata, cinque punti in più rispetto ad aprile.
Democratici avanti nelle intenzioni di voto
I democratici risultano avanti di otto punti nelle intenzioni di voto per il Congresso: tra gli elettori che probabilmente voteranno, il 52% sostiene il candidato democratico e il 44% quello repubblicano.
Lo stesso divario emerge tra tutti gli elettori registrati, con il 50% contro il 42%. A luglio il vantaggio democratico era di appena tre punti.
Repubblicani in difficoltà
Diversi parlamentari repubblicani incontrano difficoltà in collegi un tempo considerati roccaforti conservatrici. Trump ha intensificato la partecipazione agli appuntamenti elettorali nel Paese nel tentativo di mantenere il controllo del Congresso.