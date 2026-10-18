Massiccio attacco ucraino a San Pietroburgo, in fiamme terminal petrolifero

AGI – Attacco di Kiev nella notte in terra russa. Decine di droni hanno preso di mira un centro dati in periferia di San Pietroburgo e hanno provocato un incendio in un terminal petrolifero della città, già bombardato nel giugno scorso. Colpito anche un centro logistico di Ozon. In totale, durante la notte, la difesa antiaerea russa ha abbattuto 1.015 droni ucraini su diverse regioni della Federazione. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.
Nel massiccio attacco su San Pietroburgo e la circostante regione di Leningrado, uno dei maggiori dall'inizio della guerra, sono stati abbattuti 144 droni, a quanto reso noto dal governatore Aleksandr Drozdenko.
Danni e vittime a San Pietroburgo
Nella città stessa, l'attacco ucraino ha provocato incendi su infrastrutture civili di tre quartieri e sul territorio del terminal petrolifero di San Pietroburgo, ha precisato il governatore della città Aleksandr Beglov comunicando che una persona è morta e cinque sono rimaste ferite.
Limitazioni all'aeroporto e attacco al centro dati
"Per motivi di sicurezza, l'attività dell'aeroporto di Pulkovo è stata limitata", ha aggiunto, assicurando che non sono state registrate vittime. Il social network russo VK ha riferito in un comunicato anche di un attacco con droni contro un centro dati nella regione di Leningrado, assicurando che i propri servizi continuavano a funzionare normalmente.
Procedimento per atto terroristico
È stato aperto un procedimento penale per atto terroristico dopo l'attacco condotto con droni ucraini contro strutture civili a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado, in Russia. Lo ha reso noto Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato investigativo russo. "È stato aperto un procedimento penale per atto terroristico [...] in relazione agli attacchi compiuti da formazioni armate ucraine contro infrastrutture civili a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado", ha dichiarato Petrenko.
Incendio al centro logistico di Ozon
Un incendio è divampato in un centro logistico di Ozon a San Pietroburgo, in Russia, a seguito di un attacco con droni. Il personale è stato evacuato. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Ozon. "La scorsa notte, una delle nostre strutture logistiche a San Pietroburgo è stata colpita da un attacco con droni. Abbiamo provveduto all'immediata evacuazione di tutti i dipendenti e non si registrano feriti. È scoppiato un incendio e i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto", ha dichiarato l'ufficio stampa.