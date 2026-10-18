Esplosione in una base militare in Canada, è una strage

AGI - Strage nella base militare di Wainwright in Alberta, in Canada: almeno sette persone sono morte e diverse decine sono rimaste ferite in un maxi incendio avvenuto in seguito a un incidente . Un medico di un ospedale di Edmonton - città che dista 180 km a nord-ovest dalla base di Wainwright - ha spiegato all'emittente nazionale canadese che i pazienti stanno affluendo negli ospedali cittadini, dato che le strutture sanitarie di Wainwright sono state "completamente sopraffatte" dal numero di persone che necessitano di cure.
"Un simile numero di pazienti metterebbe in crisi persino la città di Edmonton", ha dichiarato alla Cbc il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital. "Si tratta di un numero di pazienti che nessuno di noi vorrebbe trovarsi a contare. È un disastro; un evento di una portata che si verifica, in media, una volta ogni 15-25 anni".
Intervento dei vigili del fuoco
Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a contrastare le fiamme tra la base e la vicina cittadina di Wainwright. L'incendio si è esteso rapidamente a causa di forti venti, con raffiche che hanno raggiunto i 100 chilometri orari in gran parte della provincia.
L'incidente durante un'esercitazione
In una nota, l'esercito canadese fa sapere che l'incendio nella base dell'Alberta si è verificato durante una esercitazione. "È con profondo dolore che le Forze armate canadesi (Canadian Armed Forces - CAF) confermano che l'incidente ha causato vittime e feriti. Mentre i soccorritori proseguono il loro lavoro e la situazione continua a evolversi, l'entità complessiva dell'accaduto è ancora in fase di valutazione", si legge in una nota in cui si conferma quanto riferito da Global news, secondo cui l'incendio si sarebbe sviluppato durante attività di addestramento con fuoco vivo: sarebbe stata colpita una conduttura o un pozzo di gas all'interno della base, provocando un'esplosione.
Le priorità immediate
"La nostra priorità immediata è sostenere le persone colpite e informare i familiari - si legge ancora - non verranno forniti dettagli su vittime o feriti finché tale procedura non sarà completata. Le CAF stanno collaborando strettamente con i servizi di emergenza, le autorità locali e altri partner per supportare le operazioni di soccorso".
La sicurezza come priorità
"La sicurezza e l'incolumità del personale delle CAF, delle loro famiglie e dei membri della comunità circostante rimangono la massima priorità - si legge nella nota - le Forze armate canadesi forniranno ulteriori informazioni non appena saranno disponibili".
Coordinamento dei soccorsi
Le forze armate canadesi, insieme alle autorità federali, provinciali e locali, stanno coordinando la risposta all'emergenza. La vicina comunità di Wainwright sta fornendo supporto ospedaliero e assistenza antincendio. Il governatore del Saskatchewan, Scott Moe, ha dichiarato che la sua provincia sta inviando aiuti in Alberta, senza tuttavia specificare quali risorse siano state mobilitate.
Messaggi delle autorità
"I nostri pensieri vanno a tutte le coraggiose donne e ai coraggiosi uomini coinvolti", ha scritto il primo ministro Mark Carney sui social media. La governatrice dell'Alberta, Danielle Smith, ha descritto l'incendio come "grave e tragico", sottolineando che ha colpito numerosi membri del personale militare.
La base militare di Wainwright
La base delle Forze armate canadesi di Wainwright è uno dei centri di addestramento militare più attivi del Canada, dove i soldati si preparano alle operazioni di combattimento. Ospita il Canadian Manoeuvre Training Centre, che conduce esercitazioni realistiche in scenari di battaglia, e il 3rd Canadian Division Training Centre, dedicato alla formazione militare.
Canadian Prime Minister Mark Carney says, “A serious incident creating a major fire has occurred at Canadian Forces Base Wainwright, in Alberta.” https://t.co/1Gn1LRMBeT— OSINT Spectator (@osintspectator) October 18, 2026
Ulteriori aggiornamenti attesi
McGuinty ha affermato che le autorità sono ancora al lavoro per chiarire l'accaduto e che verranno rilasciati ulteriori dettagli. Carney ha reso noto che il governo federale sta collaborando strettamente con i funzionari dell'Alberta e le autorità locali. Smith ha ringraziato i soccorritori e tutti coloro che stanno prestando assistenza e sostegno alle persone colpite.
L'appello di Poilievre
Il leader dell'opposizione conservatrice canadese, Pierre Poilievre, ha riferito di aver parlato con Carney e con il ministro della Difesa per offrire supporto alle persone coinvolte nell'incendio. "Pregate per Wainwright", ha scritto Poilievre sui social media, esortando i residenti della zona a seguire le indicazioni delle autorità e a mantenere libere le strade per consentire il passaggio dei soccorsi.
Ripercussioni sul referendum
L'incendio ha inoltre causato interruzioni nelle operazioni di voto anticipato in vista del referendum di lunedì, sull'avvio di un eventuale processo verso l'indipendenza dell'Alberta dal Canada. L'ente elettorale Elections Alberta ha comunicato che due seggi, situati a Lloydminster e Vermilion, hanno chiuso in anticipo sabato e che le schede elettorali sono state trasferite in condizioni di sicurezza.
Il cordoglio del ministro Tajani
"Esprimo profondo cordoglio per le vittime del tragico incendio alla base militare canadese di Wainwright, in Alberta, e sono vicino ai feriti e alle loro famiglie. La mia solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze armate canadesi colpiti da questa tragedia. L'Italia è vicina al governo e al popolo del Canada". Lo scrive sui social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.