Netanyahu: 'O la destra o la Palestina'. Sostegno pieno di Trump

AGI - Nuovo appello agli elettori di Benjamin Netanyahu. Il premier ha postato su X una sua foto accanto a un auto su una strada fuori città in Israele, sottolineando che sta "girando il Paese", "ascoltando" i cittadini, "determinato a continuare ad agire" per loro.
Netanyahu, o la destra o la Palestina, andate a votare
"Queste elezioni sono decisive per il nostro futuro: o destra - o Palestina. O un governo di destra forte nostro - o un governo di sinistra di Eisenkot con i partiti arabi, Yair Golan, Lieberman e Bennett", ha scritto il leader del Likud, ricordando che ci sono "ancora due anni di mandato del mio amico il presidente Trump e questo è esattamente il momento per completare le grandi missioni nostre su tutti i fronti".
La situazione, ha aggiunto, è "di parità" tra i due blocchi. Da qui, l'esortazione ad andare a votare e portare alle urne "famiglia, amici". "Ogni voto conta, e ognuno di voi può fare la differenza", ha sottolineato.
Immediata la reazione del partito Yashar di Gadi Eisenkot, favorito dell'opposizione nei sondaggi: su X fa notare che la foto postata da Netanyahu è identica a una caricata il 4 novembre 2022, nella quale il leader del Likud ringraziava i suoi elettori dopo la tornata elettorale del 1 novembre.
"Senti, se stai andando cosi' tanto in giro per il Paese perché posti una foto di 4 anni fa? Nemmeno adesso riesci a non mentire. Dopo il 27 ottobre potrai viaggiare quanto ti pare", è il messaggio di Yashar.
Trump, pieno e totale sostegno a Netanyahu, non vi deluderà
Il presidente Usa Donald Trump ha espresso il suo "pieno e totale sostegno" al premier israeliano Benjamin Netanyahu, in vista delle elezioni del 27 ottobre nello Stato ebraico. "Bibi Netanyahu è stato un grande primo ministro 'guerriero' e un partner ancora più importante nella lotta per la pace contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca, assicurando agli israeliani che "Bibi Netanyahu non vi deluderà mai!".
Guardando all'Iran e alle sue minacce verso Israele e gli Usa, Trump ha sostenuto che "se Israele dovesse avere un leader diverso da Bibi, l'America sarebbe costretta a occuparsene in prima persona, cosa che non ho alcuna intenzione di fare".
Nel messaggio su Truth, il capo della Casa Bianca ha affermato che "Bibi Netanyahu si è dimostrato forte, coraggioso e brillante di fronte a un'opposizione enorme, proveniente persino dall'interno dello stesso Israele. Nonostante tutto, ha resistito e, anzi, ha prosperato!". "Ho osservato Bibi nei momenti più difficili: chiunque altro avrebbe ceduto sotto una tale pressione, ma lui no; al contrario, ne è uscito rafforzato e mantiene ancora oggi quella stessa forza", ha proseguito Trump, sottolineando che "è questo il tipo di partner che gli Stati Uniti d'America si aspettano da Israele, un Paese per il quale hanno fatto così tanto".
Finora Trump non si era espresso cosi' apertamente a favore di Netanyahu in vista delle cruciali elezioni israeliane, anzi tra la primavera e l'estate i toni usati dal presidente nei confronti dello storico amico e alleato non erano certo stati benevoli, con tanto di frecciate lanciate apertamente in pubblico e critiche neanche troppo velate.