Trump sospende le sanzioni contro la Russia

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che sospende temporaneamente l'applicazione di un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, sostenendo, in contrapposizione alla decisione del Congresso, che la misura risponde all'interesse nazionale. È quanto riferito dalla Casa Bianca.
La sospensione delle sanzioni
La decisione riguarda una legge intitolata al defunto senatore repubblicano Lindsey Graham, della Carolina del Sud, che mira a inasprire le sanzioni contro l'economia russa e a limitare il flusso di risorse finanziarie che contribuiscono a sostenere la guerra contro l'Ucraina.
La mossa di Trump, che oltre alle sanzioni ha sospeso anche i dazi americani destinati a colpire i ricavi energetici della Russia, segna un nuovo minimo nei rapporti tra Washington e l'Ucraina, devastata dalla guerra.
La decisione è arrivata mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedeva ai leader dell'Ue di continuare a finanziare la resistenza di Kiev, con ulteriori 80 miliardi di dollari circa il prossimo anno, rivendicando di difendere gli interessi del proprio Paese mentre il sostegno di Trump si riduce.
Dmitriev, "momento storico"
La sospensione di alcune disposizioni del Graham Act segna "un momento importante e davvero storico". Lo ha scritto su X Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti, sostenendo che la cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti risponde agli interessi di entrambi i Paesi e contribuisce alla stabilità globale.
Secondo Dmitriev, la legge, che avrebbe subito modifiche "fondamentali e profondamente negative" dopo la morte del senatore Graham, avrebbe potuto "interrompere completamente ogni cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti", causando gravi danni soprattutto all'economia americana e ai mercati mondiali.
L'appello alla cooperazione
"La cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti serve gli interessi di entrambe le nazioni, contribuisce alla stabilità economica globale e getta le basi per costruire fiducia e raggiungere una pace duratura", ha affermato. "Al posto delle sanzioni e dello scontro, abbiamo bisogno di dialogo, cooperazione reciprocamente vantaggiosa e responsabilità condivisa per la stabilità globale", ha concluso Dmitriev.
La legge Lindsey Graham
La legge Lindsey Graham, intitolata al senatore americano scomparso che ne aveva promosso l'approvazione, aveva autorizzato Trump a imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi.
La normativa, firmata dal presidente il mese scorso, prendeva di mira i settori energetico e della difesa della Russia, il presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari, oltre alla cosiddetta "flotta ombra" di petroliere utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali.
L'accordo con Mosca e il nodo energetico
La retromarcia di Trump sulle sanzioni contro la Russia arriva dopo un accordo con Putin per allentare le restrizioni in cambio dell'immissione da parte di Mosca di ingenti quantità di diesel sui mercati internazionali.
La guerra condotta dagli Stati Uniti in Iran ha provocato gravi carenze di petrolio e forti rincari, creando difficoltà per il Partito repubblicano di Trump in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo mese.
Crescono le tensioni con Kiev
La rottura tra Trump e Zelensky ha alimentato i timori che il presidente americano stia prendendo le parti di Mosca.
Le preoccupazioni sono aumentate dopo le interruzioni di un sistema satellitare fondamentale fornito dagli Stati Uniti, che hanno ostacolato la capacità dell'Ucraina di contrastare gli intensi bombardamenti russi.
Kiev fatica a intercettare i missili russi e sta cercando urgentemente di rafforzare le proprie difese in vista dell'inverno, quando le temperature possono scendere fino a 20 gradi sotto zero e gli attacchi di Mosca minacciano le reti elettriche, il riscaldamento e i sistemi di approvvigionamento idrico.
Gli attacchi nel sud dell'Ucraina
Secondo le autorità ucraine, gli attacchi russi contro le città meridionali di Kherson e Zaporizhzhia hanno provocato sabato la morte di un uomo di 64 anni e di almeno altre 17 persone, tra cui una bambina di 11 anni.
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato che la richiesta di 70 miliardi di euro avanzata da Zelensky "deve essere coperta", invitando i Paesi partner a intervenire e contribuire.