Papa Leone dimesso dal Gemelli, ritorno in Vaticano

AGI - Papa Leone ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato martedì scorso, per fare ritorno in Vaticano. Una folla di fedeli, radunata sia all'interno che all'esterno della struttura ospedaliera, ha atteso l'uscita del Pontefice per manifestargli affetto e vicinanza, accogliendolo tra calorosi applausi. Prima di salire in auto, il Santo Padre si è fermato per salutare personalmente alcuni malati.
Il Papa, a piedi, sorridente, prima di salire in auto, si è fermato all'entrata del nosocomio, dove una ragazza ucraina - accompagnata dal responsabile della sezione ucraina di Radio Vaticana padre Taras Kotsur, appartenente all'Ordine basiliano di San Giosafat - gli ha donato un pupazzo di stoffa, con le sembianze del Pontefice, realizzato a mano. Dal finestrino dell'auto, Leone ha poi salutato con la mano alzata le tantissime persone che erano presenti.
La messa al decimo piano e il rientro
Prima di lasciare l'ospedale, alle ore 12 Papa Leone ha celebrato una santa messa in una sala al decimo piano del policlinico. Durante i giorni di degenza, il Pontefice ha continuato a celebrare e concelebrare quotidianamente la liturgia in un ambiente adibito a cappella all'interno della struttura.
Il gemelli ha reso noto che non è prevista una conferenza stampa dei medici, dopo le dimissioni del Papa dal Gemelli.
Mattarella, caloroso augurio di serena convalescenza
"Santità, ho appreso la notizia delle Sue dimissioni questo pomeriggio dal Policlinico Gemelli a pochi giorni all'intervento chirurgico cui Ella si è sottoposta. In queste circostanze mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che Le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV.
Prosegue il capo dello Stato: "Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la Sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche che, grate per le cure del personale medico-sanitario che La assiste, trovano altresì rassicurazione nell'esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà. Con questi sentimenti Le rinnovo a nome dell'intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza per un Suo pronto e completo ristabilimento".