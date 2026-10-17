Francia, mobilitazione contro il carovita
Mobilitazione contro il carovita in Francia. Lacrimogeni e 160 fermi. Appello "alla calma" di Macron
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Mobilitazione contro il carovita in Francia. Lacrimogeni e 160 fermi. Appello "alla calma" di Macron

Tensione nel centro di Parigi dove oltre 15 mila persone si sono radunate a Place de la République per manifestare contro il carovita
Place de la République a Parigi
Afp - Place de la République a Parigi
framcia carovita
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AGI - La polizia francese è intervenuta con lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere gruppi di manifestanti a Place de la République, a Parigi. I media transalpini stanno seguendo in diretta le proteste, mostrando la piazza affollata da migliaia di persone prevalentemente pacifiche, mentre gli agenti respingono periodicamente i dimostranti più aggressivi.

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Il Ministero dell'Interno non aveva nascosto il timore di "azioni fuori controllo nei cortei, in particolare a Parigi e nelle grandi città". Già nella giornata di venerdì, da Bruxelles, il presidente Emmanuel Macron aveva lanciato un fermo appello alla calma.

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Partito il corteo contro il carovita: in piazza sindacati, studenti e gilet gialli

Nonostante i primi disordini registrati a margine del raduno, la manifestazione contro il carovita è regolarmente partita da Place de la République, simbolo della Repubblica con la sua celebre statua della Marianna, dove si sono assemblate almeno 15 mila persone.

La mobilitazione vede la partecipazione trasversale di studenti — in protesta da settimane contro il governo —, sindacati, agricoltori e i "gilet gialli", già protagonisti delle imponenti proteste del 2018-2019 contro l'aumento delle tasse sui carburanti promosso dall'esecutivo.

Oltre cento fermi in tutta la Francia

La tensione resta alta anche al di fuori della capitale. In tutta la Francia si contano già numerosi interventi delle forze dell'ordine: secondo quanto riferito dal quotidiano Le Parisien, si registrano almeno 166 fermi legati ai disordini scoppiati durante la giornata di mobilitazione, mentre altre fonti, tra cui Le Figaro, parlano di circa un centinaio di fermati.

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