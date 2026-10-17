L'ironia di Scaramucci: 'I record sono fatti per essere battuti'

AGI - "I record sono fatti per essere battuti. Ma non gioisco delle sofferenze altrui". Anthony Scaramucci commenta così su X l'uscita di Katie Zacharia dall'incarico di portavoce della Casa Bianca dopo appena cinque giorni, meno della metà degli undici trascorsi da lui alla guida della comunicazione di Donald Trump nel luglio 2017.
Un record diventato simbolico
La brevissima esperienza di Scaramucci, diventato poi uno dei più accesi critici del presidente all'interno del Partito repubblicano, è ormai un'unità di misura ironica della durata degli incarichi nell'amministrazione.
Nei giorni scorsi, gli utenti dei social si erano chiesti se Zacharia sarebbe riuscita a resistere almeno "uno Scaramucci", mentre sulla piattaforma di scommesse Kalshi si puntava sulla data della sua uscita.
L'ironia sui social
"Il tempo scorre. Finora un undicesimo di Scaramucci", aveva scritto lo stesso ex direttore della comunicazione dopo l'esordio della nuova portavoce davanti alla stampa.