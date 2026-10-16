Gasolio russo: Trump risponde a Meloni, 'accordo globale buona cosa'

AGI - L'intesa tra Washington e Mosca sul gasolio russo, "è una buona cosa" che "non riguarda direttamente" gli Stati Uniti, ma è "un accordo globale".
Lo ha detto Donald Trump, rispondendo a una domanda sulle parole di Giorgia Meloni che aveva definito "rischioso" l'accordo sulla sospensione delle sanzioni a Mosca in cambio di carburante.
Le parole di Giorgia Meloni
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'aula del Senato, nel corso delle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di oggi, avea dichiarato: "Dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E' una scelta che considero molto rischiosa".