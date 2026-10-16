Gasolio russo: Trump risponde a Meloni, 'accordo globale buona cosa'
Trump risponde a Meloni: "Accordo sul gasolio russo è globale e una buona cosa"
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Trump risponde a Meloni: "Accordo sul gasolio russo è globale e una buona cosa"

Il presidente Usa risponde alla premier italiana che aveva detto che quella statunitense "è una scelta molto rischiosa"
Donald Trump
Jim WATSON / AFP - Donald Trump
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AGI - L'intesa tra Washington e Mosca sul gasolio russo, "è una buona cosa" che "non riguarda direttamente" gli Stati Uniti, ma è "un accordo globale".

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Lo ha detto Donald Trump, rispondendo a una domanda sulle parole di Giorgia Meloni che aveva definito "rischioso" l'accordo sulla sospensione delle sanzioni a Mosca in cambio di carburante.

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Le parole di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'aula del Senato, nel corso delle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di oggi, avea dichiarato: "Dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E' una scelta che considero molto rischiosa".

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