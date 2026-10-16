Il Papa celebra messa al Gemelli, diffuse le prime foto

AGI - Papa Leone "questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia". Lo comunicano i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, attraverso una nota della sala stampa vaticana in cui si annuncia che l'Angelus “ci sarà” anche se non ci sono conferme su dove il Pontefice guiderà la preghiera mariana. Ieri alcuni tecnici hanno fatto un sopralluogo al Policlinico Gemelli.
Il Papa celebra la messa al Gemelli
Papa Leone, nell'omelia della messa celebrata alle 12 di oggi, venerdì 16 ottobre, nella sala allestita al 10 piano del Policlinico Gemelli, "ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui". Lo rende noto la sala stampa vaticana.
Diffuse le prime foto di Leone dopo il ricovero
Alla celebrazione eucaristica erano presenti personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Nel policlinico il Pontefice "ha celebrato la messa" e "ha distribuito la comunione". La sala stampa vaticana ha poi diffuso le prime immagini di Leone dopo il suo ricovero al Gemelli