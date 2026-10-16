Oregon, sparatoria in una scuola. Uccisi 3 bambini e un insegnante

AGI - Avevano 5, 8 e 11 anni i tre bambini uccisi da un ragazzo di 16 anni nella scuola elementare Silver Rail di Bend, nello Stato dell'Oregon, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Lo ha detto la polizia di Bend. Secondo quanto riferito da CNN e CBS News, che citano fonti delle forze dell'ordine, quattro persone, tre bambini e un adulto, sono rimaste uccise.
Secondo il capo della polizia, Mike Krantz, un passante ha visto l'adolescente entrare nella Silver Rail Elementary School intorno alle 13:00 e lo ha seguito all'interno, aprendo il fuoco e uccidendolo prima dell'arrivo degli agenti. Secondo quanto riferito dalle autorità, un bambino di 7 anni e un'altra insegnante sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.
A 5-year-old, 8-year-old, 11-year-old and one teacher were killed in the shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon on Thursday, authorities said in a press conference. Two other victims, a 7-year-old and a 54-year-old teacher were taken to a hospital with injuries. Officers responded to the scene three minutes after a person in a vehicle called 911 to report being shot at multiple times. Moments later, authorities reported that a community member shot and killed the suspect, after seeing them enter the school. https://t.co/qGxwIUGmBJ— CBS News (@CBSNews) October 16, 2026
La dinamica della sparatoria
Sheila Miller, portavoce del dipartimento di polizia di Bend, ha spiegato che gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un colpo di arma da fuoco esploso contro un'auto; pochi minuti dopo, sono giunte numerose chiamate di emergenza che riferivano della presenza di un uomo armato all'interno della scuola. Gli agenti sono arrivati sul posto pochi minuti dopo la chiamata e hanno ricevuto via radio la notizia che "l'aggressore era stato colpito e ucciso".
JUST IN: An armed bystander carrying a concealed weapon took down a 16-year-old gunman who killed three children and one adult during an elementary school shooting in Bend, Oregon. ⠀ A source told Fox News the bystander's intervention prevented additional deaths, stopping an already deadly attack from claiming more lives.— Fox News (@FoxNews) October 16, 2026
La scuola e il cordoglio
Miller ha riferito che la scuola elementare Silver Rail è frequentata da un numero compreso tra 400 e 450 bambini e conta oltre 40 membri del personale. Dopo la chiusura di sicurezza dell'istituto, il distretto scolastico di Bend-La Pine ha comunicato che le forze dell'ordine stanno scortando gli alunni, a bordo di autobus, verso un'altra sede dove le famiglie potranno ricongiungersi con i propri figli.
Il sovrintendente del distretto scolastico di Bend-La Pine, Steven Cook, ha dichiarato che i responsabili del distretto sono "sconvolti e addolorati per questa tragedia insensata". "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alle famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa violenza. Non esistono parole in grado di descrivere adeguatamente il dolore che la nostra comunità sta vivendo". In una nota, il distretto ha comunicato che le lezioni di venerdì in tutte le scuole del distretto, così come le attività e gli eventi sportivi, sono stati annullati. La scuola elementare si trova a circa 270 chilometri a sud-est di Portland e accoglie alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla quinta elementare.
"L'FBI di Portland è sul posto e sta assistendo i nostri partner locali nelle indagini relative a una sparatoria avvenuta in precedenza in una scuola locale", scrive su X il direttore del Federal Bureau Kash Patel. "Renderemo disponibili tutte le risorse di cui hanno bisogno".