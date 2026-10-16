In Svezia saranno abbattuti 72 Lupi. L'ira degli ambientalisti

AGI - La Svezia ha annunciato che autorizzerà l'abbattimento di 72 lupi nel 2027, su una popolazione stimata di 355 esemplari, suscitando la protesta degli ambientalisti. La decisione arriva dopo che lo scorso anno la giustizia aveva sospeso l'abbattimento di 48 animali. I lupi potranno essere uccisi in cinque contee vicine a Stoccolma tra il 2 gennaio e il 15 febbraio.
"Poiché la popolazione di lupi scandinavi è ridotta e soffre di consanguineità, la riduzione deve essere progressiva e accompagnata da misure volte a contrastarla", hanno dichiarato i consigli amministrativi delle contee in un comunicato.
La protesta degli ambientalisti
La Società svedese per la conservazione della natura ha definito la decisione "oltraggiosa". "È scandaloso che un lupo su cinque in Svezia venga abbattuto quando la popolazione è già gravemente minacciata", ha dichiarato la presidente Beatrice Rindevall all'agenzia svedese Tt. "I nostri lupi soffrono già di una forte consanguineità e questa caccia rischia di aggravare ulteriormente la situazione. È una scommessa insensata con una specie protetta e gravemente minacciata".
Lo scorso anno le associazioni ambientaliste avevano ottenuto l'annullamento dei permessi per l'abbattimento di 48 lupi. Un tribunale amministrativo aveva stabilito che le autorità delle contee non avevano dimostrato che la caccia non avrebbe compromesso la salute della popolazione. I critici, tra cui la Commissione europea e le organizzazioni ambientaliste, sostengono che la politica svedese risponda più a considerazioni politiche che scientifiche. Agricoltori e cacciatori chiedono invece controlli più rigorosi, considerando i lupi una minaccia per le pecore e i cani da caccia.
I lupi, dall'orlo dell'estinzione alla caccia su licenza
Negli anni Sessanta i lupi erano stati portati sull'orlo dell'estinzione in Svezia, spingendo il Paese a dichiararli specie protetta. Ricomparsi tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, sono aumentati nel decennio successivo. Nel 2010, dopo che la popolazione aveva superato i 200 esemplari, la Svezia ha autorizzato la caccia su licenza con quote di abbattimento.