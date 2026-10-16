Italia proroga lo stop a Schengen con Spagna di 7 giorni

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AGI - L'Italia ha deciso di prorogare di 7 giorni i controlli temporanei sui collegamenti con la Spagna. La misura è stata stabilita a seguito di un confronto diretto tra Roma e Madrid, con l'obiettivo di allineare la scadenza delle verifiche italiane a quella delle misure attualmente in vigore in Spagna.
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I prossimi passi
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Nel corso della prossima settimana, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, i rispettivi ministri degli Interni lavoreranno a stretto contatto per valutare insieme l'adozione di misure di cooperazione sostitutive al termine della proroga.
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