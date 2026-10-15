La zucca da una tonnellata e mezzo che punta al record mondiale

AGI - Una zucca da oltre 1,4 tonnellate punta a diventare la più pesante del mondo. Coltivata da Ron Wallace a Greene, nel Rhode Island, ha raggiunto il peso preciso e specifico di 1.432 chilogrammi durante una competizione disputata sabato scorso a Warren. Il risultato supera di quasi 136 chili il primato stabilito appena una settimana prima in Inghilterra, ma resta in attesa dell'omologazione del Guinness World Records.
Wallace ha riferito di essere in contatto con i responsabili del Guinness e che la procedura di verifica starebbe procedendo verso la conferma. Il record riconosciuto appartiene al britannico Ian Paton: la sua zucca, soprannominata "Bagheera", è stata pesata il 3 ottobre nel Berkshire, raggiungendo i 1.295,8 chilogrammi.
"È davvero enorme, è stato un piacere coltivarla", ha raccontato Wallace. Il successo gli è valso un premio di 3.500 dollari. Altre competizioni avevano cercato di attirarlo con premi più ricchi, fino a 70.000 dollari, ma il coltivatore ha preferito vivere il momento davanti alla propria comunità. "Ero al settimo cielo, è stato un boato", ha detto descrivendo la reazione del pubblico alla pesatura.
A giant pumpkin weighing 3,156 pounds set a new world record at an annual weigh-off in Warren, Rhode Island, organizers say. https://t.co/epOw6ZePxF— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 12, 2026
Il quinto titolo di Travis Gienger a Half Moon Bay
Intanto, sulla costa opposta degli Stati Uniti, un'altra zucca gigante ha conquistato il pubblico. Lunedì 12 ottobre Travis Gienger, insegnante di orticoltura del Minnesota, ha vinto per la quinta volta il World Championship Pumpkin Weigh-Off di Half Moon Bay, a sud di San Francisco. La sua "Rocky" ha raggiunto circa 1.084 chilogrammi, assicurandogli un premio di 21.501 dollari.
Gienger e la sua famiglia hanno viaggiato per 35 ore dal Minnesota alla California, trasportando una zucca grande quanto una piccola automobile. Il nome è un omaggio al pugile interpretato da Sylvester Stallone: una storia di rivincita dopo che, l'anno scorso, la rottura della zucca durante la crescita gli aveva impedito di partecipare. "Cinque volte campione: è per questo che siamo venuti", ha commentato dopo la vittoria. Nella storia di questi giganti dell'orto c'è anche un precedente italiano: nel 2021 Stefano Cutrupi aveva conquistato il record mondiale a Peccioli, in Toscana, con una zucca da 1.226 chilogrammi.