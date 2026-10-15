Sparatoria in scuola Oregon: aggressore ucciso, diversi feriti

AGI - Una sparatoria ha causato "diversi feriti" all'interno di una scuola elementare nello Stato dell'Oregon, sulla costa ovest degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la polizia locale, confermando che l'assassino è morto e che all'interno dell'edificio si registrano numerosi feriti.
Le dichiarazioni della polizia di Bend
L'episodio è avvenuto nella cittadina di Bend. Durante una conferenza stampa, Sheila Miller, portavoce del dipartimento di polizia di Bend, ha fatto il punto della situazione: "Non abbiamo ancora la conferma di chi abbia sparato al sospettato. Potrebbe essere stato un passante. In questo momento abbiamo numerose persone colpite".
L'intervento e l'ipotesi del genitore
L'uomo che ha aperto il fuoco con l'intento di compiere una strage è stato ucciso sul posto. Secondo quanto riferito dai media locali nelle ultime ricostruzioni, a sparare e neutralizzare l'aggressore sarebbe stato il padre di uno dei bambini presenti nella scuola. Le forze dell'ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.